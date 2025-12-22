Ο κόσμος μέσα από τα μάτια και τα αυτιά ενός σκύλου: Μια εντυπωσιακή προσομοίωση

Μια εντυπωσιακή προσομοίωση αποκαλύπτει πώς ένας σκύλος αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, προκαλώντας έκπληξη στους χρήστες του διαδικτύου.

Το ερώτημα απασχολεί κάθε κηδεμόνα σκύλου: πώς βλέπει και ακούει εμάς το αγαπημένο μας τετράποδο;

Οι αισθήσεις των σκύλων διαφέρουν σημαντικά από τις ανθρώπινες. Για αρχή, η όρασή τους είναι μυωπική – αν ήταν άνθρωποι, θα φορούσαν γυαλιά. Ένας σκύλος πρέπει να βρίσκεται στα 6 μέτρα για να δει ό,τι βλέπει ένας άνθρωπος από τα 23. Δεν διακρίνουν το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο, αλλά βλέπουν καλύτερα το μπλε και το κίτρινο.

Ωστόσο, υπερτερούν στο σκοτάδι και στην αντίληψη της κίνησης, χάρη στους περισσότερους ραβδωτούς φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή και τις μεγαλύτερες κόρες. Σύμφωνα με το PetMD, έχουν 10 έως 20 φορές καλύτερη ευαισθησία στην κίνηση από τους ανθρώπους.



Η ακοή τους είναι επίσης εντυπωσιακή: φτάνει έως τα 45.000Hz, ενώ οι άνθρωποι αγγίζουν μόλις τα 20.000Hz. Αυτό σημαίνει ότι ακούν ήχους όπως το βουητό των λαμπτήρων ή τον μηχανισμό των ψηφιακών ρολογιών, καθώς και ήχους τετράκις πιο αθόρυβους από αυτούς που αντιλαμβανόμαστε εμείς.

Ο μεταβολισμός τους επηρεάζει και την αντίληψη του χρόνου – μία ώρα για εμάς ισοδυναμεί με περίπου 75 λεπτά για εκείνους. Όπως αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ του BBC Earth «Secret Life of Dogs», τα μάτια των σκύλων επεξεργάζονται τις εικόνες πιο γρήγορα, σαν να βλέπουν σε αργή κίνηση.