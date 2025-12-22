Ο κόσμος μέσα από τα μάτια και τα αυτιά ενός σκύλου: Μια εντυπωσιακή προσομοίωση

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια του σκύλου - Οι διαφορές στις αισθητηριακές αντιλήψεις
Μια εντυπωσιακή προσομοίωση αποκαλύπτει πώς ένας σκύλος αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, προκαλώντας έκπληξη στους χρήστες του διαδικτύου.
Το ερώτημα απασχολεί κάθε κηδεμόνα σκύλου: πώς βλέπει και ακούει εμάς το αγαπημένο μας τετράποδο;
Οι αισθήσεις των σκύλων διαφέρουν σημαντικά από τις ανθρώπινες. Για αρχή, η όρασή τους είναι μυωπική – αν ήταν άνθρωποι, θα φορούσαν γυαλιά. Ένας σκύλος πρέπει να βρίσκεται στα 6 μέτρα για να δει ό,τι βλέπει ένας άνθρωπος από τα 23. Δεν διακρίνουν το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο, αλλά βλέπουν καλύτερα το μπλε και το κίτρινο.
Ωστόσο, υπερτερούν στο σκοτάδι και στην αντίληψη της κίνησης, χάρη στους περισσότερους ραβδωτούς φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή και τις μεγαλύτερες κόρες. Σύμφωνα με το PetMD, έχουν 10 έως 20 φορές καλύτερη ευαισθησία στην κίνηση από τους ανθρώπους.
Η ακοή τους είναι επίσης εντυπωσιακή: φτάνει έως τα 45.000Hz, ενώ οι άνθρωποι αγγίζουν μόλις τα 20.000Hz. Αυτό σημαίνει ότι ακούν ήχους όπως το βουητό των λαμπτήρων ή τον μηχανισμό των ψηφιακών ρολογιών, καθώς και ήχους τετράκις πιο αθόρυβους από αυτούς που αντιλαμβανόμαστε εμείς.
Ο μεταβολισμός τους επηρεάζει και την αντίληψη του χρόνου – μία ώρα για εμάς ισοδυναμεί με περίπου 75 λεπτά για εκείνους. Όπως αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ του BBC Earth «Secret Life of Dogs», τα μάτια των σκύλων επεξεργάζονται τις εικόνες πιο γρήγορα, σαν να βλέπουν σε αργή κίνηση.
Ο δημιουργός του YouTube, Μπεν Τζόρνταν, δημιούργησε ένα βίντεο που προσομοιώνει την οπτική και ακουστική εμπειρία ενός σκύλου. Η κάμερα δείχνει τον κόσμο από το ύψος του ζώου, με πιο έντονα χρώματα και θολή εικόνα. Ο ήχος και η κίνηση επιβραδύνονται, αποτυπώνοντας την αίσθηση του «αργού» ανθρώπου.
Οι αντιδράσεις στα social media ήταν ενθουσιώδεις. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ ότι οι σκύλοι μας βλέπουν σαν «αργούς γίγαντες», ενώ άλλοι εντυπωσιάστηκαν από την ιδέα ότι οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε αργή κίνηση.
Ωστόσο, η πιο ισχυρή αίσθηση των σκύλων είναι η όσφρηση. Διαθέτουν 60 φορές περισσότερους οσφρητικούς αδένες και το τμήμα του εγκεφάλου τους που επεξεργάζεται τις μυρωδιές είναι 40 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ανθρώπινο. Η όσφρησή τους είναι τόσο εξελιγμένη που μπορούν να εκπαιδευτούν να εντοπίζουν ακόμη και τον καρκίνο.
