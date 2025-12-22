Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη δημιουργία έξι (6) διαδικτυακών ηχοεκπομπών (podcasts) πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού».

Τα podcasts, αναφέρει στην ανακοίνωσή της, καλύπτουν θεματολογία που αφορά την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα, καθώς και σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Τα θέματα που παρουσιάζονται εστιάζουν σε ιστορίες, διαδρομές, μνημεία και σημεία που είτε δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και χρήζουν ιδιαίτερης μνείας, είτε είναι ήδη γνωστά, αλλά προσεγγίζονται από μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό οπτική γωνία, μέσα από τις τοποθετήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων που συμμετέχουν σε κάθε podcast. Η παραγωγή των podcasts, με τη συμμετοχή ειδικών (ιστορικών, αρχαιολόγων, συγγραφέων κ.ά.), στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των παραδόσεων και του πολιτισμού εν γένει της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ παράλληλα διαθέτει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το πρώτο podcast, με τίτλο «Ποιος ήταν ο Γουσταύος, τελικά;», έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι Olympian Land στο YouTube, μέσω του παρακάτω συνδέσμου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.