Πάτρα: Tροχαίο για τον Βασίλη Χρυσαΐτη

Πάτρα: Tροχαίο για τον Βασίλη Χρυσαΐτη

Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με όχημα

Tροχαίο ατύχημα είχει ο Πατρινός Βασίλης Χρυσαΐτης νωρίς το πρωί.

Περίπου στις 6:30, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Πέντε Πηγαδίων με όχημα. Από τη σύγκρουση εκτινάχθηκε και προσέκρουσε σε κάδους απορριμμάτων.

 

Ευτυχώς  φορούσε κράνος και απέφυγε τα χειρότερα.

Μεταφέρθηκε στην ΤΟΜΥ Αγίου Αλεξίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

