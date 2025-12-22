Πάτρα: Με ρυθμούς χελώνας η κίνηση στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Και νταλίκες διέρχονται μέσα από το κέντρο
Ασφυκτική κυκλοφοριακή κατάσταση έχει διαμορφωθεί στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου από το κέντρο αναγκαστικά διέρχονται και βαρέα οχήματα.
Η Μεγάλη περιμετρική είναι κλειστή στο ύψος της Εγλυκάδας λόγω αγροτικού μπλόκου , ενώ την κατάσταση επιτείνουν και διπλοπαρκαρισμένα.
Η κίνηση στο κέντρο λόγω και της κινητικότητας που φέρνουν οι εορταστικές ημέρες, είναι μεγάλη και οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr