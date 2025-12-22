Πάτρα: Με ρυθμούς χελώνας η κίνηση στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Ασφυκτική κυκλοφοριακή κατάσταση έχει διαμορφωθεί στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου από το κέντρο αναγκαστικά διέρχονται και βαρέα οχήματα.

Η Μεγάλη περιμετρική είναι κλειστή στο ύψος της Εγλυκάδας λόγω αγροτικού μπλόκου , ενώ την κατάσταση επιτείνουν και διπλοπαρκαρισμένα.

Η κίνηση στο κέντρο λόγω και της κινητικότητας που φέρνουν οι εορταστικές ημέρες, είναι μεγάλη και οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή.