#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Με ρυθμούς χελώνας η κίνηση στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Με ρυθμούς χελώνας η κίνηση στην ...

Και νταλίκες διέρχονται μέσα από το κέντρο

Ασφυκτική κυκλοφοριακή κατάσταση έχει διαμορφωθεί στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου από το κέντρο αναγκαστικά διέρχονται και βαρέα οχήματα.

Η Μεγάλη περιμετρική είναι κλειστή στο ύψος της Εγλυκάδας λόγω αγροτικού μπλόκου , ενώ την κατάσταση επιτείνουν και διπλοπαρκαρισμένα.

Η κίνηση στο κέντρο λόγω και της κινητικότητας που φέρνουν οι εορταστικές ημέρες, είναι μεγάλη και οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγίου Ανδρέου Κίνηση Νταλίκα

Ειδήσεις