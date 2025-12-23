Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η εορταστική περίοδος παραδοσιακά συνδέεται με γεμάτα τραπέζια και αυξημένη κατανάλωση, όμως φέτος η εικόνα της αγοράς δείχνει διαφορετική.

Παρά τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα εδέσματα που δεν λείπουν από τα ράφια, η αγοραστική κίνηση παραμένει υποτονική, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι από άλλες χρονιές.

Ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) και ο Χρήστος Νικολόπουλος, πρόεδρος Επαγγελματιών Ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, μίλησαν στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3 για την αγοραστική κίνηση και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

20% πιο ακριβό φέτος

«Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει κατά 20% ακριβότερο από ότι κόστισε το αντίστοιχο περσινό, περίπου 186,85 ευρώ. Σήμερα αν δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, βλέπουμε ότι ακόμη μεγαλώνουν οι τιμές. Καταγράφονται επιπλέον αυξήσεις. Το μοσχαράκι έχει πάρει την ανιούσα και δεν έχει σταματημό, για παράδειγμα. Τα φρούτα, τα γλυκά έχουν ανέβει. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά…Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Όταν μια «παγωμένη» αγορά δεν μπορεί να κινηθεί ελλείψει χρημάτων δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κορονοϊός άλλαξε τις συνήθειες του κόσμου, πριν υπήρχε τα τραπεζώματα, μετά έμαθε να ζει μόνος του…αυτό είναι άσχημο. Ελπίζω το 2026 να είναι πιο χαρούμενο και αισιόδοξο. Το σίγουρο επίσης είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, είναι το Α και το Ω», ανέφερε ο κ. Λεχουρίτης.

«Η εικόνα φέτος είναι λίγο παράξενη, δε βλέπουμε την επισκεψιμότητα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε γενικές γραμμές τίποτα δε θυμίζει ότι είμαστε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα ψώνια των καταναλωτών είναι ελάχιστα, ή οι καταναλωτές έχουν γίνει φτωχοί ή έχουν γίνει πλούσιοι και πάνε όλοι στα βουνά. Παράλληλα αλλάζουν οι συνήθειες, πολλά ζευγάρια επιλέγουν ή να πάνε εκδρομή ή να φάνε κάπου έξω, ίσως και αυτό συμβάλλει, ότι έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Κατά βάση τα κρέατα έχουν την τιμητική τους, αλλά οι προπαραγγελίες φέτος έχουν μειωθεί. Πιστεύουμε ότι ίσως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε τις άλλες χρονιές, ή άλλαξαν οι συνήθειες», ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος.

Παράλληλα στην εκπομπή μίλησαν και καταστηματάρχες της αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τις προτιμήσεις των καταναλωτών, σε τρόφιμα, αλλά και στολίδια, δώρα.