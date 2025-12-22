Κάτω Αχαΐα: Συλλήψεις οκτώ ατόμων για διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα στην Κάτω Αχαΐα για παράβαση της νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ατ εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οκτώ ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς και επτά άνδρες, οι οποίοι συμμετείχαν ως παίκτες σε παράνομο τυχερό παίγνιο.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα τους στο κατάστημα βρήκαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια -3.865- ευρώ, -314- μάρκες, -2- τράπουλες και -7- πεσσούς – ζάρια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.