Δυτική Ελλάδα: Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες- Αποφάσεις απόψε στα Λουσικά

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, διαμηνύοντας ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μπλόκα.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, σε εθνικές οδούς και τελωνεία, ενώ στα σημεία των αποκλεισμών έχει ήδη στηθεί εορταστικό σκηνικό.

Σε αρκετά μπλόκα της περιοχής έχουν τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στον δρόμο, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Χθες σημειώθηκαν νέες κινητοποιήσεις, καθώς αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό στην είσοδο των Καλαβρύτων, ενώ αργά το βράδυ, στις 8 μ.μ., οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου έκλεισαν την είσοδο της πόλης του Αγρινίου.

Σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Δυτική Αχαΐα, όπου οι αγρότες έχουν προγραμματίσει κρίσιμη συνέλευση στα Λουσικά στις 8:30 το βράδυ, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο της Πάτρας, στην Περιμετρική Οδό, οι αγρότες συμπληρώνουν σήμερα 15 ημέρες παραμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συντονιστική επιτροπή βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τροχαία, ώστε αύριο και μεθαύριο να δοθεί σε κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων των εορτών. Όπως έχει διευκρινιστεί, η διέλευση θα αφορά αποκλειστικά Ι.Χ. οχήματα και όχι φορτηγά.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους και πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.