Αγρίνιο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για άνδρα που έπεσε στην πλαγιά αλσυλίου

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου μετά από πτώση άνδρα σε γκρεμό λίγων μέτρων στον παλιό Άγιο Χριστόφορο, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews Ο 43χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό στην πλαγιά του αλσυλλίου μεταξύ της οδού Αγίου Χριστοφόρου και της οδού Γούναρη. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κλήθηκε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει.