Αγρίνιο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για άνδρα που έπεσε στην πλαγιά αλσυλίου

Στον παλαιό Άγιο Χριστόφορο Αγρινίου
Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου μετά από πτώση άνδρα σε γκρεμό λίγων μέτρων στον παλιό Άγιο Χριστόφορο, στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το agrinionews Ο 43χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό στην πλαγιά του αλσυλλίου μεταξύ της οδού Αγίου Χριστοφόρου και της οδού Γούναρη. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κλήθηκε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει.
Τις προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκόλεψε η πυκνή βλάστηση.
Επί τόπου έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα από την οδό Γούναρη για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμένος άνδρας είχε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του πρόκειται να εκτιμηθεί από τους ιατρούς του νοσοκομείου.
