Χειλάκης: Συνάδελφος έστειλε μήνυμα, «μην τον πάρεις είναι φίλος του Λιγνάδη»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής (21-12-2025) και αποκάλυψε ότι συνάδελφός του, είχε προσπαθήσει να «μπλοκάρει» την επιλογή του, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Αιτία, όπως ανέφερε ο ηθοποιός, μια δήλωση που είχε κάνει για τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ποτέ δεν θέλησε να εκδικηθεί τον συνάδελφό του, αλλά ποτέ δεν ξέχασε τη συμπεριφορά του. Όπως είπε, αργότερα του ζήτησε συγνώμη αλλά όχι δημόσια. Οι «Άγριες Μέλισσες» προβλήθηκαν από τον ΑΝΤ1 για τρεις σεζόν και είχαν αξιοσημείωτη επιτυχία.

«Βεβαίως και έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη “cancel”, αλλά δεν μου έκανε κάτι, δεν ένιωσα άσχημα. Δεν άφησα να μου κάνει κακό και επίσης δεν απάντησα. Δεν ήθελα να βάλω άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα του μίσους», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης στη Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια ο Αιμίλιος Χειλάκης επεκτάθηκε: «Όταν ξεκίνησε το metoo στο ελληνικό θέατρο, εγώ είπα για κάποιον από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν “μην κάνουμε ότι δεν υπήρξαν φίλοι μας”, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπάρξει φίλος, για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Και ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το αν είναι ένοχος ή όχι.

Αυτό, λοιπόν, ήταν κατευθείαν… “cancel Χειλάκης”! Cancel από παντού! Συνάδελφος από τις “Άγριες Μέλισσες” ζήτησε να μην πάω, έστειλε μήνυμα στον σκηνοθέτη “μην τον πάρεις γιατί αυτός είναι φίλος του Λιγνάδη”.

Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, ούτε να εκδικηθώ τον άνθρωπο που πήγε να μου κάνει επαγγελματικό κακό. Ο ίδιος ο άνθρωπος μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα αργότερα, με μολύβι, μου ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν του απάντησα ποτέ και είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι όσο με εκδικούταν δημόσια, πήγε να μου ζητήσει συγγνώμη ιδιωτικά. Δεν είχε το θάρρος και τη γενναιότητα».

«Πρέπει να αναλαμβάνεις τη γνώμη σου, το θάρρος της γνώμης σου, να λες αυτό που πραγματικά πιστεύεις και όχι αυτό που πρέπει να ειπωθεί, αυτό που κατά συνθήκη πρέπει να ειπωθεί, η μέση λύση δηλαδή. Και επίσης δεν πρέπει να κάνουμε cancel» σημείωσε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός για την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί.

«Η κωμωδία σου σηκώνει έναν καθρέφτη και βλέπεις τη γελοιότητά σου ουσιαστικά. Αυτό βλέπουμε στους χαρακτήρες πάντα της κωμωδίας. Και λέμε μέσα μας “ευτυχώς που δεν είμαι σαν κι αυτόν”» ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξης.