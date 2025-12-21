Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί τη συνέχεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να υποστηρίζει τη συνέχιση των διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους για τον τερματισμό του πολέμου, μετά τις συνομιλίες μεταξύ αμερικανικών και ουκρανικών ομάδων στη Φλόριντα.

Στη Φλόριντα βρέθηκαν χθες (20/12/2025) ομάδες Ουκρανών και ομάδες Ευρωπαίων για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που φαίνεται να έδωσε ελπίδες στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κινούμαστε σε έναν αρκετά ταχύ ρυθμό και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, δείχνοντας την ευθυμία του να συνεχίσουν αυτές οι συζητήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης πως μόλις είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με το πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.