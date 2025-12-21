Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκεται πεταμένο μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.

Στολίδια, κορδέλες και υπολείμματα διακόσμησης έχουν καταλήξει στο νερό, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα και τη σημασία του κεντρικού αυτού σημείου της πόλης.

Η εικόνα μιλάει από μόνη της, καθώς το δέντρο παραμένει εντός του συντριβανιού, μαζί με τα διακοσμητικά του στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει απομακρυνθεί.

Την ίδια στιγμή, στο δεύτερο συντριβάνι της πλατείας Γεωργίου πραγματοποιούνται εργασίες ανάπλασης. Οι δύο εικόνες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, αποτυπώνοντας διαφορετικές καταστάσεις στο κέντρο της πόλης.