Τα ελληνικά μίτινγκ στίβου στάθηκαν ανάμεσα στα κορυφαία του πλανήτη

Το 2025 χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά παραγωγικό έτος για το ελληνικό στίβο. Δεκάδες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της χώρας, εκ των οποίων η πλειονότητα ενταχθείσα στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικής (WA).

Το σύστημα ράνκινγκ στήριξε τους ελληνές αθλητές στη διαρκή αναζήτηση υψηλά αξιολογούμενων αγώνων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Εντυπωσιακή διεθνής κατάταξη

Ενδεικτικό της ανόδου του ελληνικού στίβου είναι η ένταξη 11 διοργανώσεων στο Continental Tour της WA, εκ των οποίων τέσσερις κατηγοριοποιήθηκαν ως Silver events. Ειδικότερα, τα events Fly Athens, Dromia 2025, Filothei Women Gala και Louis Tsatoumas ανέλαβαν αυτή τη υψηλή κατάσταση.

Special Events σε κορυφαίες θέσεις

Τα Special Events που διεξάγονται στη χώρα κατατάσσονται συστηματικά υψηλά στις διεθνείς λίστες, ισοδυναμώντας με τις σημαντικότερες διοργανώσεις του εξωτερικού. Το Fly Athens του Εμμανουήλ Καραλή κατέλαβε τη 10η θέση της αντίστοιχης κατηγορίας παγκοσμίως, υποδεικνύοντας τη διεθνή αναγνώριση της διοργάνωσης. Ο αγώνας, που πραγματοποιήθηκε εκτός του Παναθηναϊκού Σταδίου, καταγράφηκε με εξαιρετικές συμμετοχές και επιδόσεις, ενώ σημειώθηκαν ιδιαίτερα αποτελέσματα στα τεχνικά αγωνίσματα.

Στην ίδια κατηγορία ακολούθησαν το Louis Tsatoumas (49η θέση), το Filothei Women Gala (54η θέση) και το Fillathlitikos Kallitheas International Jumping Meeting (121η θέση).

Εσωτερικές διοργανώσεις υψηλού κύρους

Το διεθνές μίτινγκ Αλεξάνδρεια κατετάγη στην 241η θέση ανάμεσα στις 1.308 διοργανώσεις που διεξήχθησαν παγκοσμίως, ηγούμενο ταξιάρχης των ελληνικών μίτινγκ στην κατηγορία Invitational/Open Competitions. Τα Βενιζέλεια ακολούθησαν στη 242η θέση, ενώ τα Δρόμεια (261η θέση) και τα Παπαφλέσσεια (273η θέση) συμπληρώνουν το ανώτατο ελληνικό ιεράρχη.

Η θέση των πρωταθλημάτων στην παγκόσμια σκηνή

Στη λίστα των κορυφαίων πρωταθλημάτων παγκοσμίως, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο κατείχε την κορυφή, ακολουθούμενο από τα Αμερικάνικα Τράιαλς. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο διοργανώθηκε στο Βόλο, πέτυχε αναβάθμιση στη διεθνή κατάταξη είναι στην 21η θέση για το 2025, ενώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατατάχθηκε στη 63η θέση της αντίστοιχης κατηγορίας.

Προοπτικές για το 2026

Τα ελληνικά μίτινγκ αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους και το 2026, καθώς συνεχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον ελληνών και ξένων αθλητών. Οι διοργανώσεις δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αγώνες υψηλού επιπέδου, ενώ συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αναβάθμιση της αγωνιστικής δράσης και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων που τις φιλοξενούν.

Αναλυτικά τα ελληνικά διεθνή μίτινγκ του 2025

Continental Tour/Silver

– Filothei Women Gala, Αθήνα

– Dromia International Sprint & Relays, Βάρη

– Fly Athens, Αθήνα

– “Louis Tsatoumas” Street Long Jump, Καλαμάτα

World Athletics Continental Tour/Bronze

– Βενιζέλεια – Χανιά 2025, Χανιά

– “Filathlitikos Kallitheas” International Jumping Meeting, Αθήνα

World Athletics Continental Tour/ Challenger

– Αλεξανδρινό Μίτινγκ, Αλεξάνδρεια

– Παπαφλέσσεια 2025, Καλαμάτα

– Βεργώτεια, Κεφαλλονιά

– “Fly in SKG Sky”, Θεσσαλονίκη