Αιγιάλεια: Πήγε ανυποψίαστος στο αστυνομικό τμήμα για καταγγελία και βρέθηκε κρατούμενος για τα μπλόκα

Το απόγευμα πήγε στα μπλόκα να συμπαρασταθεί στους αγρότες και το επόμενο πρωί βρέθηκε κρατούμενος.

Πρόκειται για μία απίστευτη υπόθεση που κατήγγειλε στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» ο Παρασκευάς Σπυρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στον δήμο Αιγιαλείας.

«Το πρωί πήρα τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα για να ζητήσω αντίγραφο της καταγγελίας που είχα κάνει για το παγοδρόμιο που δεν είχε άδεια, μου είπαν "δεν μπορούμε ηλεκτρονικά, ελάτε από εδώ". Με το που πήγα και είπα το όνομά μου, μου απάντησαν "καθίστε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης"» περιέγραψε ο Παρασκευάς Σπυρόπουλος και συμπλήρωσε:

«Ρώτησα αν έχω κάνει κανένα έγκλημα και δεν το ξέρω. Μου είπαν ότι είναι για παρακώληση συγκοινωνιών χτες το απόγευμα που ήσασταν στο μπλόκο των αγροτών. Σχηματίστηκε η δικογραφία, έγινε η κατάθεση και θα πάει στον εισαγγελέα η υπόθεση» σημείωσε ο Παρασκευάς Σπυρόπουλος.

Την ίδια στιγμή διερωτήθηκε γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης μόνο για αυτόν, όταν στο σημείο ήταν επίσης, όπως είπε, ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος, βουλευτής και πολιτευτής. «Μου είπαν από την ασφάλεια υπήρχε εντολή ανώτατου αξιωματούχου να μείνει το όνομά του. Πρόκειται για παρακρατικές μεθόδους» σημείωσε.