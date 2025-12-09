Μητρόπολη Πατρών: "Συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών"

Τη συμπαράστασή της στον αγώνα αγροτών και κτιηνοτρόφων εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Πατρών.

Αναλυτικά αναφέρει:

Συμπαριστάμεθα στὸν ὅποιο δίκαιο ἀγῶνα τῶν Ἀγροτῶν και Κτηνοτρόφων, οἱ ὀποίοι εἵναι ἥρωες τῆς πατρίδος μας, καὶ στὰ δίκαια αἰτήματά τους.

Εἶναι ἀναγκη νὰ ἐπιλυθοὺν τὰ προβλήματα τὰ ὁποία ἀντιμετωπίζουν πρὸς δικαίωση τῶν ἀγώνων τους καὶ ὄφελος τῆς πατρίδος μας.

Ὅσοὶ προερχόμεθα ἀπὸ ἀγροτικὲς οἰκογένειες, γνωρίζομε τὸὺς πολλοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς αἱματηρὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὸ κὰλὸ τοῦ τόπου μας.

Πρέπει ὅλοι μας νὰ βοηθήσωμε νὰ μὴ ἐρημώση ἡ ὕπαιθρος τῆς χώρας μας, πὸὺ εἶναι ὁ βασικὸς πυλῶνας τῆς εὐημερίας της.