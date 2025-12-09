Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Οι «ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» μοίρασαν δώρα στους μικρούς που νοσηλεύονται στο «Αγία Σοφία»

Οι «ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» μοίρασαν δ...

Μέλη του πυροσβεστικού σώματος πρόσφεραν λίγη από τη γιορτινή μαγεία στα μικρά παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων

Όπως κάθε χρόνο, πυροσβέστες μεταμφιεσμένοι σε Άι-Βασίληδες χάρισαν στιγμές χαράς στα παιδιά που νοσηλεύονται, ανεβαίνοντας με γερανό σε κάθε όροφο του νοσοκομείου.

Μέλη του πυροσβεστικού σώματος πρόσφεραν λίγη από τη γιορτινή μαγεία στα μικρά παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα δώρα στους μικρούς ασθενείς.

Κάποιοι πυροσβέστες φορούσαν γιορτινά σκουφάκια, ενώ ένας είχε ντυθεί Άγιος Βασίλης.

Ανέβηκαν στην πρόσοψη του νοσοκομείου για να φτάσουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν από τα δωμάτιά τους. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με γερανό από πυροσβεστικό όχημα, παραδίδοντας με προσοχή τα δώρα στους μικρούς ασθενείς.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Τι ήταν το Αστέρι της Βηθλεέμ - Η εξήγηση επιστήμονα της NASA

ΕΚΑΒ be S.A.F.E. - Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025- Δράσεις και στην Πάτρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πυροσβεστική Αη Βασίλης Νοσοκομείο

Ειδήσεις