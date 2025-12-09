Οι «ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» μοίρασαν δώρα στους μικρούς που νοσηλεύονται στο «Αγία Σοφία»

Όπως κάθε χρόνο, πυροσβέστες μεταμφιεσμένοι σε Άι-Βασίληδες χάρισαν στιγμές χαράς στα παιδιά που νοσηλεύονται, ανεβαίνοντας με γερανό σε κάθε όροφο του νοσοκομείου.

Μέλη του πυροσβεστικού σώματος πρόσφεραν λίγη από τη γιορτινή μαγεία στα μικρά παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα δώρα στους μικρούς ασθενείς.

Κάποιοι πυροσβέστες φορούσαν γιορτινά σκουφάκια, ενώ ένας είχε ντυθεί Άγιος Βασίλης.

Ανέβηκαν στην πρόσοψη του νοσοκομείου για να φτάσουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν από τα δωμάτιά τους. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με γερανό από πυροσβεστικό όχημα, παραδίδοντας με προσοχή τα δώρα στους μικρούς ασθενείς.