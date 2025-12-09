Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου - Tον χτύπησε οδηγός ΙΧ στου Ζωγράφου

Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου - Tον χτύπησε...

Θύμα ξυλοδαρμού 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όταν ένας οδηγός ΙΧ μετά από διαπληκτισμό με τον οδηγό του λεωφορείου για τροχονομική παράβαση, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος του.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.

Ειδήσεις Τώρα

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα βρήκε το ελληνικό FBI – Συνελήφθη ένας άνδρας- Ετοίμαζε δολοφονία εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ

Οι «ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» μοίρασαν δώρα στους μικρούς που νοσηλεύονται στο «Αγία Σοφία»

Τι ήταν το Αστέρι της Βηθλεέμ - Η εξήγηση επιστήμονα της NASA

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λεωφορείο Ξυλοδαρμός

Ειδήσεις