Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου - Tον χτύπησε οδηγός ΙΧ στου Ζωγράφου

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όταν ένας οδηγός ΙΧ μετά από διαπληκτισμό με τον οδηγό του λεωφορείου για τροχονομική παράβαση, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος του.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.