Κακοκαιρία Byron: Ισχυρή καταιγίδα και κεραυνοί στο κέντρο της Αθήνας

Σε αρκετά σημεία της πόλης οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί

Σφοδρή καταιγίδα «χτυπάει» αυτή την ώρα την Αθήνα αλλά και την ευρύτερη Αττική καθώς η κακοκαιρία «Βyron», σαρώνει το Λεκανοπέδιο.

Σε αρκετά σημεία της πόλης οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Σύμφωνα με ενημέρωση, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 11 κλήσεις για αντλήσεις σε όλη την Αττική και πιο συγκεκριμένα σε Πειραιά, Δραπετσώνα, Μέγαρα, Ασπρόπυργο, περιοχή Μελίσια και Νίκαια.

Επίσης, έχουν υπάρξει τέσσερις κλήσεις για παροχή βοήθειας σε άτομα έχουν εγκλωβιστεί σε οχήματα σε Ασπρόπυργο - περιοχή Μελισια, Ελευσίνα, Μέγαρα.

  Ισχυρό μποτιλιάρισμα υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

