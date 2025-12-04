Δήμος Πατρέων: Πιστώθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς πυρόπληκτων

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας γνωστοποιείται, με ανακοίνωση "ότι πιστώθηκε σήμερα (4-12-2025) στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων, από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, συνολικά το ποσό των 41.331 ευρώ - Επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (3η Απόφαση Δημάρχου)".