Δήμος Πατρέων: Πιστώθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς πυρόπληκτων

Τρίτη απόφαση του Δημάρχου Πατρέων

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας γνωστοποιείται, με ανακοίνωση "ότι πιστώθηκε σήμερα (4-12-2025) στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων, από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, συνολικά το ποσό των  41.331 ευρώ - Επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (3η Απόφαση  Δημάρχου)".

