Δήμος Πατρέων: Πιστώθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς πυρόπληκτων

Τρίτη απόφαση του Δημάρχου Πατρέων
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας γνωστοποιείται, με ανακοίνωση "ότι πιστώθηκε σήμερα (4-12-2025) στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων, από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, συνολικά το ποσό των 41.331 ευρώ - Επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (3η Απόφαση Δημάρχου)".
