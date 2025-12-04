Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Σήριαλ η επιδότηση ΔΥΠΑ για νέες επιχειρήσεις: «Μέχρι να γίνει η καταβολή, για κάποιους θα είναι αργά»

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
Δεν έχουν λάβει καν την πρώτη δόση της επιχορήγησης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην καταβολή της επιδότησης του προγράμματος νέας επιχειρηματικότητας του ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών (14/800), σε έξι περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα.

Όπως καταγγέλλουν δικαιούχοι στο thebest.gr, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις τους έχουν ήδη εγκριθεί και έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου 5 μηνών, από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης όλων των όρων επιλεξιμότητας, δεν έχουν λάβει την πρώτη δόση της επιχορήγησης, σε πλήρη αντίθεση με όσα ορίζει η προκήρυξη του προγράμματος.

Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις νέες επιχειρήσεις που δημιούργησαν οι άνεργοι, οι οποίοι βασίστηκαν στην επιδότηση για να κάνουν μια νέα αρχή. Όπως επισημαίνουν, «ματαιώνεται στην πράξη ο ίδιος ο σκοπός του προγράμματος, καθώς μέχρι να γίνει η καταβολή, για πολλές νέες επιχειρήσεις θα είναι ήδη πολύ αργά».

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την οικονομική βιωσιμότητα των ωφελούμενων, οι οποίοι, όπως λένε, βλέπουν να κινδυνεύει η προσπάθειά τους να ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να στηριχθούν οικονομικά από το πρόγραμμα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΥΠΑ

