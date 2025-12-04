Πάτρα: Σήριαλ η επιδότηση ΔΥΠΑ για νέες επιχειρήσεις: «Μέχρι να γίνει η καταβολή, για κάποιους θα είναι αργά»

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην καταβολή της επιδότησης του προγράμματος νέας επιχειρηματικότητας του ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών (14/800), σε έξι περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα.

Όπως καταγγέλλουν δικαιούχοι στο thebest.gr, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις τους έχουν ήδη εγκριθεί και έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου 5 μηνών, από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης όλων των όρων επιλεξιμότητας, δεν έχουν λάβει την πρώτη δόση της επιχορήγησης, σε πλήρη αντίθεση με όσα ορίζει η προκήρυξη του προγράμματος.

Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις νέες επιχειρήσεις που δημιούργησαν οι άνεργοι, οι οποίοι βασίστηκαν στην επιδότηση για να κάνουν μια νέα αρχή. Όπως επισημαίνουν, «ματαιώνεται στην πράξη ο ίδιος ο σκοπός του προγράμματος, καθώς μέχρι να γίνει η καταβολή, για πολλές νέες επιχειρήσεις θα είναι ήδη πολύ αργά».

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την οικονομική βιωσιμότητα των ωφελούμενων, οι οποίοι, όπως λένε, βλέπουν να κινδυνεύει η προσπάθειά τους να ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να στηριχθούν οικονομικά από το πρόγραμμα.