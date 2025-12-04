Λούτσα: Σήμερα η απολογία του 29χρονου για το θανατηφόρο τροχαίο- Τι θα υποστηρίξει

Απολογείται σήμερα (04/12) ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο, στη Λούτσα.

Σε βάρος του ασκήθηκε χθες δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Ο 29χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης, κατανάλωσε αλκοόλ και ανέβηκε στο τιμόνι, πατώντας τα 100. Το μυαλό του, όπως λένε οι ειδικοί, με τη συνδυαστική χρήση τοξικών ουσιών και αλκοόλ μπήκε σε ένα «μαύρο τούνελ» και μετά, ήταν απλώς ζήτημα χρόνου για να γίνει το κακό.

Μέσω του δικηγόρου του, ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη, ενώ στην απολογία του, αναμένεται να ρίξει την ευθύνη σε άλλο οδηγό, υποστηρίζοντας ότι του έκοψε τον δρόμο.

Ο Χρήστος Ηλιόπουλος, συνήγορος του 29χρονου δράστη, δήλωσε ότι: «Η δικογραφία εμπλουτίστηκε με νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η πιθανή εμπλοκή 2ου οχήματος».

Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υποστηρίξει στις Αρχές ο 29χρονος. Την εμπλοκή, δηλαδή, και δεύτερου οχήματος στο τροχαίο, το οποίο, μέτρα πριν από τη φονική σύγκρουση, επιχείρησε να βγει από Stop στη λεωφόρο Αρτέμιδος, τη στιγμή που διερχόταν το ΙΧ του δράστη, έχοντας αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Ο 29χρονος αναμένεται να πει ότι αυτό επηρέασε την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα, να χάσει τον έλεγχο.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκε το παιδί»

Τα χτυπήματα για τους συγγενείς του 24χρονου Σωτήρη ήταν διαδοχικά. Μετά την είδηση της κατανάλωσης αλκοόλ από τον οδηγό που τον σκότωσε, έμαθαν ότι είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Όπως σημείωσε η θεία του θύματος, «το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, όσον αφορά το αποτέλεσμα, αυτό είναι ότι χάθηκε το παιδί. Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτό που έχει γίνει. Παίρνει ο καθένας ένα τιμόνι στο χέρι και ”όποιον πάρει ο Χάρος”»

Αγωγή 200.000 ευρώ καταθέτουν οι συγγενείς του τραυματία για το τροχαίο το 2020

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται ξανά για διακίνηση ναρκωτικών. Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες.

Τέλος, το 2020 ο 29χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στη Βραυρώνα, με τον συνοδηγό να τραυματίζεται σοβαρά και με τους συγγενείς του τραυματία σήμερα να καταθέτουν αγωγή 200.000 ευρώ εναντίον του 29χρονου, ο οποίος τότε είχε βρεθεί να οδηγεί υπό την επήρεια κάνναβης.

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο 24χρονο θα πουν οι συγγενείς του την Παρασκευή και αναμένεται η τελευταία του κατοικία, να είναι το αγαπημένο του χωριό στην Αιτωλοακαρνανία.