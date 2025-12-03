“Καμπανάκι” Γιαννάκου για βία ανηλίκων: Δύο παιδιά ξυλοκοπήθηκαν σε σχολείο - Το ένα 7 ετών

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας ανηλίκων στη χώρα έκρουσε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Παναγιώτης Γιαννάκος, δίνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία για νέες επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα. Ανάμεσα στα θύματα και ένα 7χρονο αγόρι, που ξυλοκοπήθηκε μέσα σε δημοτικό σχολείο του Καματερού.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος:

«Προξενεί μεγάλη εντύπωση παιδί 7 ετών να διακομίζεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο από ξυλοδαρμό μέσα σε δημοτικό σχολείο.Τρία παιδιά τραυματισμένα διακομίσθηκαν στο Παίδων – Αγλαΐα Κυριακού προχθές Δευτέρα από ξυλοδαρμό από άλλα ανήλικα. Τα δύο τραυματίστηκαν μέσα σε σχολεία.

Συγκεκριμένα.

13χρονη έφαγε ξύλο μέσα σε Γυμνάσιο της Νίκαιας.

7χρονος έφαγε ξύλο μέσα σε Δημοτικό του Καματερού.

15χρονος έφαγε ξύλο από άλλους ανήλικους διακομίστηκε από την Ομόνοια. Και οι συμμαθητές παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν.»

«Τα περιστατικά αυξάνονται επικίνδυνα και μάλιστα μέσα στα σχολεία. Αν είναι δυνατόν… Και μη χειρότερα. Ας κοιμόμαστε ήσυχα τον ύπνο του δικαίου της κοινωνίας μας» σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και κάλεσε οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας να ενσκύψουν να εξαλείψουν τη μάστιγα της βίας μεταξύ ανηλίκων.