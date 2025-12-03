Δείτε γιατί δεν λειτουργούν αρκετές έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις της Πάτρας

Τι γίνεται με τις έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις αναρωτιούνται οι πατρινοί που περνούν από δρόμους όπου έχουν εγκατασταθεί ωστόσο δεν τις βλέπουν να ανάβουν.



Φωτεινές έξυπνες διαβάσεις που το προηγούμενο διάστημα λειτουργούσαν, δείχνουν ανενεργές παρά τις εναλλαγές του "Γρηγόρη" και του "Σταμάτη" στους φωτεινούς σηματοδότες. Το γεγονός οτι δεν ανάβουν τα υπογειοποιημένα led -κόκκινο και λευκό- δεν οφείλεται σε κάποιον ανιχνευτή κίνησης για πεζούς, απουσία των οποίων απενεργοποιείται ο φωτισμος.

Το thebest μίλησε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για θέματα υποδομών Βασίλη Γιαννόπουλο ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως πρόκειται για ελλατωματικά συστήματα τα οποία εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα και αποδόθηκαν σε ελλατωματικές παρτίδες. Ως εκ τούτου το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξανα σκαφτούν οι δρόμοι όπου δεν λειτουργούν οι φωτιζόμενες - έξυπνες διαβάσεις ώστε να παραδοθούν λειτουργικές.

Ανενεργές διαβάσεις διακρίνει κανείς τις νυχτερινές ώρες οπότε και ενεργοποιούνται, στην οδό Κανελλοπούλου και σε άλλους δρόμους.