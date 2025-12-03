Ξεκινούν τα θεματικά εργαστήρια Focus Group του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης αναγκών αγοράς Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» MIS 6016655 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, μέσω του έργου προωθείται η συνέχιση της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου/Μηχανισμού, που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας( ΠΔΕ) για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η συνεχής παρακολούθηση και διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, των ζητούμενων δεξιοτήτων/ επαγγελμάτων και επίσης η ενίσχυση του ορθού σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. Για την επίτευξη των στόχων του έργου διοργανώνονται στην Πάτρα την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στο κτίριο ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ(INNOVATION HUB) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οδό Πανεπιστημίου 171, 26443 τα εξής θεματικά εργαστήρια - Focus Group:

• «Οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας»

Ώρα διεξαγωγής: 14.00 μ.μ. - 16.00 μ.μ.

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα για την συλλογή προτάσεων στην φόρμα: https://forms.gle/r2p4MVknGUcTykAw6

• «Οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης στον τομέα της πράσινης μετάβασης της οικονομίας»

Ώρα διεξαγωγής: 17.00 μ.μ. - 19.00 μ.μ.

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα για την συλλογή προτάσεων στην φόρμα: https://forms.gle/z1xyacWoBF7B9NUXA

Τα Focus Groups αποσκοπούν στην ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των τομέων στην ΠΔΕ και να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη τους και του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Τις εκδηλώσεις θα χαιρετίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στον διαδικτυακό τόπο www.pae-pde.gr