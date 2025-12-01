Ράντκλιφ στον ΜακΛάφλιν: Το ραβδί περνά στον νέο Χάρι Πότερ

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν περιέγραψε την αντίδρασή του όταν έλαβε το γράμμα από τον Ντάνιελ Ράντκλιφ. Ο ηθοποιός, που αναλαμβάνει τον ρόλο που έκανε τον 36χρονο Ράντκλιφ διάσημο στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, εξήγησε ότι παρά τον ενθουσιασμό του, χρειάστηκε να παραμείνει ψύχραιμος, καθώς βρισκόταν στο τρένο.

«Ήταν τρελό», είπε ο ΜακΛάφλιν στην παιδική εκπομπή Saturday Mash-Up! Live του CBBC προσθέτοντας ότι τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο τρένο, στον δρόμο της επιστροφής προς τη Γλασκώβη.

«Ο μπαμπάς μου απλώς με χτύπησε φιλικά στο τρένο και μου έδωσε αυτό το γράμμα. Το διάβασα και, όταν έφτασα στο τέλος, έγραφε “Ντ. Ρ.”. Είχα τρελαθεί, αλλά έπρεπε να το παίξω ψύχραιμος. Ήμουν στο τρένο», θυμήθηκε ο ΜακΛάφλιν.