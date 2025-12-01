Νίκος Οικονομόπουλος: Τα παιδικά χρόνια, η βαθιά πίστη, ο καθοριστικός ρόλος της μουσικής και η μοναχικότητα στην προσωπική του ζωή

Τι ανέφερε ο τραγουδιστής
Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε μια εκτενή και σπάνια συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του στη μουσική, τη δύναμη της πίστης, την προσωπική του ζωή, καθώς και τις απόψεις του για την κοινωνία και τα social media.
«Μου αρέσει η μοναξιά μου, την αγαπώ»
Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά εκτενώς στην πίστη του και τον ρόλο της στη ζωή του: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να πιστέψει στο Χριστό γιατί… Δεν υπάρχει γιατί, αυτό θα το νιώσεις μόνος σου, εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω. Ποτέ μη χάσεις την πίστη σου. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το έχω πει τόσες φορές. Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που τρελαίνομαι όταν μιλάω, έχω ένταση, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου… Αγαπάω τον Χριστό».
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε επίσης για τη μουσική του πορεία: «Υπάρχουν πολλές ημέρες που θα τύχει να πάω στο μαγαζί και θα πω “βαριέμαι να τραγουδήσω”. Βγαίνεις και τα ξεχνάς όλα όταν βλέπεις τον κόσμο να σε χειροκροτάει και να σου δείχνει ότι σε αγαπάει, τα ξεχνάς όλα. Από τότε που ξεκίνησα έχουν περάσει 25 χρόνια. Όσο νιώθω ότι η φωνή μου είναι καλή, θέλω να αποδεικνύω ότι αυτός που ήρθε να με δει, θα δει κάτι όμορφο. Η φωνή μου έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Στον άντρα η φωνή καλυτερεύει μέχρι τα 50 αλλά δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή. Κάθε μέρα σκέφτομαι να μην συμβεί κάτι στη φωνή μου».
Όσο για τα πάθη και την αυτοπειθαρχία του, ο ίδιος παραδέχτηκε: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάθη, αλλά είναι μακριά από αυτά. Καπνίζω, ντροπή μου, είχα κόψει το τσιγάρο αλλά το ξανά ξεκίνησα. Είναι ένα πάθος που έχω βάλει σκοπό να το κόψω. Γενικά δεν έχω πάθη».
Η κριτική στα social media και η «ανθρωποφαγία» ήταν ένα ακόμα θέμα που έθιξε: «Στα social υπάρχει ανθρωποφαγία και καθόλου δικαιοσύνη. Πολλοί άνθρωποι βγάζουν το άχτι τους. Όταν βάλουν σκοπό να σε βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, το κάνουν με χαρά μεγάλη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα δώσεις δικαιώματα».
«Έχω διαβάσει και ακούσει πράγματα για εμένα που με ενοχλούν. Και εσείς στις εκπομπές που σχολιάζονται πράγματα, λέει ο καθένας το δικό του. Δεν θα πάρω τηλέφωνο να πω “τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά;”. Αν ήταν κάτι που με προσβάλει βαθιά ή την οικογένειά μου ή τον τρόπο ζωής μου και ήταν ψέμα, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Πάντα λέω την άποψή μου, δεν ντρέπομαι να την λέω και δεν θα σταματήσω να το κάνω».
Για την προσωπική του ζωή και την ανάγκη ηρεμίας υποστήριξε: «Γενικότερα στη ζωή μου θέλω ηρεμία. Ούτε να τσαντίζομαι, τίποτα. Δεν μου αρέσουν οι δημόσιες σχέσεις. Μου αρέσει η μοναξιά μου, την αγαπώ. Θέλω στιγμές μόνος μου και να σκέφτομαι. Δεν τα έχω βρει 100% με τον εαυτό μου αλλά προσπαθώ. Έχω λίγους φίλους που είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Είναι άνθρωποι που αγάπησα και με αγάπησαν πριν γίνω γνωστός».
Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, αποκάλυψε: «Θα ήταν ωραίο να έχει ο οποιοσδήποτε λεφτά και πλούτη. Ξεκίνησα και ήμουν ένα φτωχό παιδί που δούλευε σε πιτσαρία. Δεν είχα χρήματα, ήμουν φτωχός, ένα φτωχό παιδί. Ευγνωμονώ το Θεό και τους ανθρώπους που έρχονται και με βλέπουν. Μου αρέσουν τα καλά αυτοκίνητα, τα σπίτια. Ποιος δεν θα τα ήθελε; Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα, λόγω τιμής. Και ούτε θα ψωνιστώ. Θα έπρεπε να τρελαθώ. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη στη ζωή μας, αλλά τουλάχιστον μετανιώνω για τα λάθη μου και συγχωρώ».
«Δεν πρέπει να λέμε λεπτομέρειες για αυτά που έχουμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια. Έχω περάσει δύσκολα, είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Μπορεί να είχα κάποτε θυμό αλλά μου έφυγε μέσω της εκκλησίας. Μέσω των ανθρώπων που μιλούσα, των γερόντων. Με βοήθησε πολύ. Είναι μεγάλο πράγμα να συγχωρείς. Ακόμα και έναν άνθρωπο που σε έκανε κακό, ακόμα και την οικογένειά σου, τότε μέσα σου θα νιώσεις καλά. Δεν αποκαθίστανται οι σχέσεις των ανθρώπων, πάντα θα υπάρχει μια ανοιχτή πληγή και θα υπάρχει πάντα».
Σχετικά με την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις: «Δεν είναι ότι δεν το θέλω αλλά έχω υψηλά στάνταρ. Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά. Δεν θα πω ότι έχω φτάσει με μια γυναίκα κοντά στο να κάνω οικογένεια, αλλά έχω περάσει όμορφα με συντρόφους. Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι. Έχω δικά μου κριτήρια επιλογής γυναίκας. Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στις γυναίκες. Θέλω να με θέλει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραίο άντρα, με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός της γυναίκας, να είναι ανοιχτό βιβλίο, η ευγένεια και η ντροπή. Όταν βλέπω άνθρωπο να ντρέπεται, τον αγαπάω κατευθείαν. Αυτό μου βγάζει καλοσύνη».
Τέλος, για τη μουσική και τη σχέση του με συναδέλφους: «Δεν ζηλεύω κανέναν τραγουδιστή. Χαίρομαι με την επιτυχία των άλλων. Αν ακούσω ένα ωραίο τραγούδι είμαι ανταγωνιστικός και προσπαθώ να βγάλω ένα εξίσου καλό τραγούδι. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω κάνει πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι έκανα. Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο κάθε τραγουδιστής έχει τη δική του πορεία. Προσωπικά κάποιες επιλογές που κάνουν κάποιοι συνάδελφοι μου δεν μου αρέσουν, δεν είναι της αισθητικής μου, αλλά είναι επιλογή τους. Δεν θα το κρίνω. Ο κόσμος κρίνει».
