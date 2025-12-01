Καιρός: Πότε έρχονται νέες βροχές και πού θα χτυπήσουν

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία, και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή

Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν —όπως πάντα— από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Τρίτη (02/12)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη (03/12)

Στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη (04/12)

Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή (05/12)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.