Πάτρα: Απόψε 1η Δεκεμβρίου η μαύρη κωμωδία "Εκ του Πατρός Γεννηθέντα"

Η παράσταση με τίτλο "Εκ του Πατρός Γεννηθέντα", μία Κωμωδία για τις Ανθρώπινες Σχέσεις και τη Δύναμη του Χρήματος, του Τόνυ Δημητρίου παρουσιάζεται απόψε Δευτέρα 1-12-2025 στις 21.15 στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη & Κανακάρη στην Πάτρα.

Λένε ότι τα ζευγάρια φαίνονται στον χωρισμό, οι φίλοι στα δύσκολα και τα αδέλφια στην κληρονομιά!!Δυο αδέλφια λοιπόν, από διαφορετικές μητέρες, συναντιούνται για να βάλουν σε τάξη τα περιουσιακά τους…Βασανίζονται και οι δυο από τους δαίμονες τους…Ο ένας από την γυναίκα του και τις οικογενειακές & τραπεζικές υποχρεώσεις και ο άλλος από το σύνδρομο Τουρέτ και από τον άρρωστο και δύστροπο πατέρα τους!!Στην προσπάθεια να μοιράσουν την οικογενειακή τους περιουσία, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και την πραγματικότητα των οικογενειακών σχέσεων,όταν σε αυτές παρεμβαίνει το χρήμα.

Μία μαύρη κωμωδία που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τις «οικογενειακές σχέσεις» και να επανεκτιμήσετε την δύναμη του χρήματος…

Το νέο έργο του Τόνυ Δημητρίου με καυστικό χιούμορ & απρόσμενες ανατροπές, έρχεται για να φέρει στο προσκήνιο τις πραγματικές προτεραιότητες του καθενός όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προσωπικές του κρίσεις.

Συντελεστές:

Παίζουν οι: Τόνυ Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκου

Κείμενο: Τόνυ Δημητρίου

Σκηνοθεσία: Τόνυ Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Νικολούζος

Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης

Μουσική Επιμέλεια: Αλέξης Δημητρίου

Ενδυματολογική Επιμέλεια: Άννα Χατζηελιά.

Είδος Έργου: Μαύρη Κωμωδία.

Διάρκεια Παράστασης: 80 λεπτά.

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και στο ταμείο του Πάνθεον.