Μια ξεχωριστή λογοτεχνική βραδιά στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, στο Αίγιο

Μια ξεχωριστή βραδιά γέμισε φως και έμπνευση το Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, στο Αίγιο με την παρουσίαση του βιβλίου «Το άλμα στο παράλογο στη φιλοσοφία του Σαίρεν Κίρκεγκωρ και η επίδρασή του στο έργο του Λαρς φον Τρίερ – Δαμάζοντας τα Κύματα» να καθηλώνει τους παρευρισκόμενους. Ο ιστορικός αυτός χώρος πλημμύρισε από ζεστασιά, πνευματική ζωντάνια και την αίσθηση της δημιουργίας που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να προσφέρει.

Οι ομιλητές της βραδιάς – Ανθή Παπαθανασίου, Βάνα Μπεντέβη, Ανδρέας Άννινος και η συγγραφέας του βιβλίου Παναγιώτα Μπουμπούλη – έδωσαν ο καθένας τη δική του μοναδική χροιά και οπτική, κάνοντας την εκδήλωση μια πολυδιάστατη εμπειρία που σαγήνευσε και ενέπνευσε το κοινό. Κάθε λόγος, κάθε παρέμβαση, ήταν μια πρόσκληση στο διάλογο, μια πρόσκληση να νιώσεις, να σκεφτείς, να συγκινηθείς.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή επιλεγμένων αποσπασμάτων από την ταινία «Δαμάζοντας τα Κύματα», προσφέροντας μια ξεχωριστή διάσταση που έντυσε την εμπειρία της παρουσίασης με εικόνες και συναισθήματα.

Το Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, με το ιστορικό και ζεστό του περιβάλλον, έγινε για λίγο χώρος συνάντησης ιδεών και ψυχών, όπου η λογοτεχνία και η τέχνη ενώθηκαν για να δημιουργήσουν στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων. Μια βραδιά που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η πολιτιστική εμπειρία έχει τη δύναμη να εμπνέει, να ενώνει και να μαγεύει, όπως ανέφερε το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η συγγραφέας του βιβλίου Παναγιώτα Μπουμπούλη είναι από το Αγρίνιο και είναι μεταδιδάκτορας Κοινωνικής Θεολογίας.