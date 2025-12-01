Ιταλία: Μαφιόζικη επίθεση σε θωρακισμένο φορτηγό - Ληστές «σήκωσαν» κοσμήματα δύο εκατ. ευρώ

Μια άκρως... εντυπωσιακή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο Καλάμπρια, όπου άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων, αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Έδρασαν μέσα σε τούνελ

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η κινηματογραφική ληστεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε τούνελ, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, με κατεύθυνση προς βορρά. Η επιλογή του σημείου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το τούνελ περιόριζε τη δυνατότητα διαφυγής των φρουρών και έδινε στους ληστές πλεονέκτημα ελέγχου του χώρου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες πυροβόλησαν αρκετές φορές για εκφοβισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το πλήρωμα του θωρακισμένου, υπό την απειλή των όπλων, αναγκάστηκε να παραδώσει το φορτίο.