Ο Αντώνης Κουνάβης καταδικάζει τη φραστική επίθεση εις βάρος της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση, για το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχθηκε φραστική επίθεση από ομάδα συγκεντρωμένων:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στην πλατεία Γεωργίου, από διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αξίες του δημοκρατικού διαλόγου και δεν συμβάλλουν στη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων που απαιτείται σε μια ανοιχτή και πλουραλιστική κοινωνία. Η διαφωνία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας, αλλά πρέπει να εκφράζεται με σεβασμό και νηφαλιότητα.

Καλώ όλους τους πολίτες και τους φορείς να συμβάλουν στην προάσπιση ενός πολιτισμένου δημόσιου λόγου και στην αποφυγή κάθε μορφής προσωπικών επιθέσεων που υπονομεύουν την ουσία της πολιτικής».