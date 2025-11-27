Το "σπιράλ" έκανε την έκθεσή του με τα ολυμπιακά κειμήλια, επισκέψιμη για... πάντα!

Η δημοτική παράταξη της Πάτρας «σπιράλ» παρουσιάζει μια μοναδική, πλούσια και πρωτότυπη έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας, υιοθετώντας αυτή τη φορά έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παρουσίασης.

Η έκθεση, που μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν στο σπίτι του Κωστή Παλαμά και είχε ήδη προσελκύσει εκατοντάδες επισκέπτες, μεταφέρεται πλέον σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Με τη νέα τεχνολογική πλατφόρμα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να περιηγηθεί διαδικτυακά μέσα σε έναν τρισδιάστατο, πανοραμικό χώρο, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη και διαδραστική εμπειρία.

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στην ψηφιακή απεικόνιση της έκθεσης.

Η ψηφιακή έκθεση διακρίνεται για τον πλούτο και τη σπανιότητα του υλικού της. Περιλαμβάνει συνολικά 31 ολυμπιακές δάδες (και τις 20 δάδες των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, 6 αντιπροσωπευτικές δάδες από Χειμερινούς Αγώνες, καθώς και 5 ακόμη από Παραολυμπιακές διοργανώσεις). Η συλλογή αυτή, πλέον διαθέσιμη σε όλους μέσω διαδικτύου, συγκαταλέγεται στις πιο ολοκληρωμένες που έχουν παρουσιαστεί στην περιοχή, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της λαμπαδηδρομίας.

Εκτός από τις δάδες, η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια αντικείμενα, πλούσιο αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες που συνθέτουν ένα συνεκτικό ιστορικό αφήγημα για την πορεία της Ολυμπιακής φλόγας μέσα στον χρόνο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμβολή της Πάτρας ως Ολυμπιακής Πόλης, με τεκμήρια που αναδεικνύουν την σταθερή και ουσιαστική σχέση της με το Ολυμπιακό ιδεώδες.