Άγιος έρωτας- spoiler: Η Μάρω παθαίνει κρίση, προβληματίζοντας τη Θάλεια

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της δημοφιλούς δραματικής σειράς του ALPHA, «Άγιος Έρωτας», που θα προβληθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00.
Άγιος έρωτας – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Επεισόδιο 36: Ο πατήρ Νικόλαος κατηγορεί τον Παύλο ότι βίασε την αδερφή του, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία. Ο Παύλος μιλά χυδαία για τη Χαρά, προκαλώντας στον παππά μια οργή αταίριαστη για το χαρακτήρα και το λειτούργημά του. Αργότερα, ο Νικηφόρος κατηγορεί τον Παύλο πως κρύβεται πίσω από την επίθεση της Μάρως. Η Μάρω, στο νοσοκομείο, κάνει σαφές στον Νικηφόρο πως δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί ξανά και δεν θα καταθέσει τίποτα κατά του Παύλου. Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια. Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους. Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα…
