Άγιος έρωτας- spoiler: Η Μάρω παθαίνει κρίση, προβληματίζοντας τη Θάλεια

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της δημοφιλούς δραματικής σειράς του ALPHA, «Άγιος Έρωτας», που θα προβληθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00.

Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια. Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους. Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα…

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

