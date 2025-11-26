The Voice: Η ημερομηνία του τελικού και το special επεισόδιο της Πρωτοχρονιάς

Σε λίγες μέρες μπαίνει ο Δεκέμβρης και το The Voice μπαίνει στην τελική ευθεία προς τα live shows και τον μεγάλο τελικό μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο νικητής.

Το δημοφιλές talent show είναι το πρόγραμμα που ξεχώρισε στο πρώτο μισό της σεζόν και έδωσε κάποιες ανάσες τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ. Αυτό είναι κάτι που επιθυμεί ο σταθμός να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες και να κορυφωθεί μέσα στην εορταστική περίοδο.

Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit.gr ο τελικός του The Voice προγραμματίζεται για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Όμως, αυτό δεν θα είναι το τελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης μουσικής εκπομπής.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ένα special λαμπερό επεισόδιο The Voice θα έρθει στις οθόνες μας για την αλλαγή της χρονιάς. Πολύ γνωστοί, ταλαντούχοι άνθρωποι από διάφορους χώρους, εκτός από αυτόν του τραγουδιού, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν τις καρέκλες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την μεγάλη επιτυχία που είχε το περσινό εορταστικό επεισόδιο, ο ΣΚΑΪ επιθυμεί να την επαναλάβει και φέτος με ανατρεπτικά πρόσωπα που θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.

