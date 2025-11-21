Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Το φιλί Παπαρίζου- Μαζωνάκη στο «The Voice» και η αντίδραση του Μάστορα

Το φιλί Παπαρίζου- Μαζωνάκη στο «The Voi...

Δείτε βίντεο

Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25), η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε έντονα σχόλια από την έναρξη του σόου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η τραγουδίστρια φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που σχολιάστηκε από τον παρουσιαστή του «The Voice», Γιώργο Καπουντζίδη.

«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει:

«Ή απλά ήθελαν να φασωθούν».

«Η μουσική είναι σέξι, τι να κάνουμε;» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης με χιούμορ, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτό το επεισόδιο χωρίς το μουστάκι του.

Ειδήσεις Τώρα

Αχιλλέας Δελφός: Ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής ανοίγει νέο κεφάλαιο στην μουσική

Βικτώρια Καρύδα: Δάκρυσε για τη δολοφονία του συζύγου της

Γωγώ Καρτσάνα για το «Σόι Σου»: «Είμαστε οικογένεια»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags The Voice Έλενα Παπαρίζου Γιώργος Μαζωνάκης

Spotlight