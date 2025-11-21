Το φιλί Παπαρίζου- Μαζωνάκη στο «The Voice» και η αντίδραση του Μάστορα

Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25), η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε έντονα σχόλια από την έναρξη του σόου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η τραγουδίστρια φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που σχολιάστηκε από τον παρουσιαστή του «The Voice», Γιώργο Καπουντζίδη.

«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει:

«Ή απλά ήθελαν να φασωθούν».