Το φιλί Παπαρίζου- Μαζωνάκη στο «The Voice» και η αντίδραση του Μάστορα

Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25), η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε έντονα σχόλια από την έναρξη του σόου.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η τραγουδίστρια φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που σχολιάστηκε από τον παρουσιαστή του «The Voice», Γιώργο Καπουντζίδη.
«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει:
«Ή απλά ήθελαν να φασωθούν».
«Η μουσική είναι σέξι, τι να κάνουμε;» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης με χιούμορ, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτό το επεισόδιο χωρίς το μουστάκι του.
