Ακαδημία των Σπορ: Δύσκολη αποστολή στο Καματερό για τη γυναικεία ομάδα

Δύσκολη αποστολή για τη γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ το ερχόμενο Σάββατο (29/11) στις 18:00 στο γήπεδο του Καματερού για την 7η αγωνιστική της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων.

Η ομάδα των Αγ. Αναργύρων είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και αήττητη, ενώ φιλοδοξεί να διεκδικήσει στο τέλος του πρωταθλήματος την άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών.

Από την σύνθεση της Πατρινής ομάδας θα λείψουν οι τραυματίες Δέσποινα Παπανικολάου και Ανδρονίκη Τσινιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ τα ευχάριστα για τη Βάσω Βουκελάτου είναι ότι η Μαρίνα Λούη ξεπέρασε τον τραυματισμό της και θα είναι στην διάθεση της προπονήτριας.

Η ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας δεν έχει αγώνα μιας και όλες οι ομάδες έχουν ρεπό και δεν έχει αγωνιστική δράση. Κάτι που χαροποιεί τον προπονητή Γιάννη Παπαγιαννόπουλο μιας και θα δοθεί χρόνος για αποκατάσταση των τραυματισμένων αθλητών του.

Βράβευση του προπονητή Κίμωνα Κουτρούλη

Ο σύλλογος της Πάτρας το Σάββατο στο Καματερό πριν την έναρξη του αγώνα θα βραβεύσει τον προπονητή του Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων για την πολυετή προσφορά του στο άθλημα της χειροσφαίρισης.

Ο Κίμων Κουτρούλης είναι 50 ετών και ξεκίνησε το χάντμπολ ως αθλητής στον Ο.Φ.Ν.Ι. σε ηλικία 9 ετών, όπου σε ηλικία 15 ετών έπαιξε στην αντρική ομάδα. Στα 18 χρόνια μέχρι τα 25 αγωνίστηκε στον ΑΣΕ Δούκα, όπου ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να σταματήσει την ενεργό δράση. Το 1999 κατέκτησε με τον ΑΣΕ Δούκα πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδας και το 1989 την 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα μίνι.

Ως προπονητής ξεκίνησε στις ακαδημίες του Ο.Φ.Ν.Ι. και έχει κατακτήσει:

1η θέση στο Πανελλήνιο νεανίδων το 2011.

Την 3η θέση στις τελικές φάσεις Πανελλήνιων πρωταθλημάτων παγκορασίδων Α΄ έχει κατακτήσει:

3η θέση το 2014, 2η το 2014, το 2016 και το 2018, 1η το 2015 και το 2017.

Στα Πανελλήνια κορασίδων:

3η θέση το 2017, 2η θέση το 2014, το 2015 και το 2016 και 1η θέση το 2019.

Εδώ και δύο χρόνια είναι προπονητής στη γυναικεία ομάδα του Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων στην Α2 εθνική γυναικών, με πολλές φιλοδοξίες να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών.