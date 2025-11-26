Χριστίνα Αλεξοπούλου: 7.500.000 ευρώ στους Δήμους της Αχαΐας για τις ζημιές από τις πυρκαγιές

Με 7.500.000 ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι της Αχαΐας για την αποκατάσταση των υποδομών τους, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και τ. Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων με 4.500.000 ευρώ, της Δυτικής Αχαΐας με 2.000.000 ευρώ και της Αιγιαλείας με 1.000.000 ευρώ, αποτελεί μέρους του ευρύτερου σχεδίου της Κυβέρνησης -καθώς θα ακολουθήσουν νέοι πόροι για το νομό - ώστε να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και να θωρακιστούν οι περιοχές που επλήγησαν.

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επισημαίνει στην ανακοίνωση της, ότι το ποσό κατευθύνεται άμεσα στους Δήμους, με στόχο να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι εργασίες. Στην Πάτρα, στη Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιαλεία χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα και κρίσιμες υποδομές. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά.

«Δεν περιοριζόμαστε στη διαχείριση των συνεπειών, αλλά επιδιώκουμε την πλήρη αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τόπου. Σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για την Αχαΐα και κανένα διαθέσιμο εργαλείο δεν μένει ανεκμετάλλευτο. Προσπαθούμε ώστε οι Δήμοι και οι πληγέντες να λάβουν όσα χρήματα δικαιούνται -μέχρι και το τελευταίο ευρώ», υπογραμμίζει καταλήγοντας η κα. Χριστίνα Αλεξοπούλου.