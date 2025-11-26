20χρονος φέρεται να ασελγούσε στα δύο ανήλικα ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του

Την απόλυτη φρίκη φέρονται να βίωναν δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών από τον 20χρονο θείο τους και τον 40χρονο σύντροφό του στην Αθήνα.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Αθήνας με τον 20χρονο από τη Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανία να συλλαμβάνονται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών.

Όλα φέρονται να γινόταν όταν η μητέρα που είναι αδερφή του ενός φερόμενου ως δράστη και παντρεμένη με Έλληνα. τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Ολα άρχισαν όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον μεγάλο της γιο να κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις. Οταν ρώτησε το παιδί γι’ αυτό, απάντησε «τις έκανα με τον θείο». Αμέσως η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνονται κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων. Το 4χρονο αγοράκι παρουσία παιδοψυχολόγου φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά όσα είχε υποστεί το ίδιο και το αδελφάκι του από τον θείο του και τον σύντροφό του, σύμφωνα με το newsit

Η μητέρα άφηνε τον αδερφό της να παίρνει τα παιδιά της στο σπίτι του. Εκεί μαζί με τον 40χρονου εραστή του από την Αλβανία, τα υποχρέωναν να κάνουν άσεμνες πράξεις. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν έχουν υποστεί βιασμό.

Οι δυο άνδρες μάλιστα φέρονται να κατέγραφαν σε βίντεο τις αποτρόπαιες πράξεις τους, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό με παιδιά.

Ο θείος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος, ενώ αύριο (27.11.2025) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος που αρνείται τις κατηγορίες.