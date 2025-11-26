Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους εθνικούς φορείς εξωστρέφειας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και της διεθνούς παρουσίας της περιοχής, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και τους εθνικούς φορείς εξωστρέφειας, Enterprise Greece και Export Credit Greece.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογράψουν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00, στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου (Μητροπόλεως και Παναγιωτoπούλων), στο Αίγιο.

Το Μνημόνιο στοχεύει στη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποστολή του οποίου θα είναι η ανάπτυξη ισχυρών συνεργειών μεταξύ της Περιφέρειας και των εθνικών φορέων, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, την προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της διείσδυσης σε διεθνείς αγορές.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Εξωτερικών και των φορέων εξωστρέφειας, με επικεφαλής τον υφυπουργό κ. Θεοχάρη, κατά την παραμονή του τους στην Αιγιάλεια πρόκειται να επισκεφθούν τις παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα, “Αναψυκτικά ΚΡΙΝΟΣ” και “Οινοποιείο CAVINO”.