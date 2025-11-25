Πάτρα: Παρουσίαση της καθολικά προσβάσιμης ποιητικής έκδοσης «Εκ Βακχείας Μονογένεση – η συμπεριληπτική»

«Εκ Βακχείας Μονογένεση – η συμπεριληπτική», τιτλοφορείται η ποιητική συλλογή της Σοφίας Δευτερίγου, που είναι η πρώτη καθολικά προσβάσιμη ποιητική έκδοση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η συλλογή θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:30, στην Αγορά Αργύρη της Πάτρας (Αγ. Ανδρέου και Ζαΐμη), με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στη ΛΑΕΔ, η ποιήτρια Σοφία Δευτερίγου και οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν την πρώτη καθολικά προσβάσιμη ποιητική συλλογή στην Ευρώπη, σε παγκόσμια μετάδοση και με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τη Νοτιοδυτική Ελλάδα, που συνδυάζει ποίηση, ψηφιακή προσβασιμότητα και τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ισότιμη συμμετοχή και φωνή σε όλους.

Η Σοφία Δευτερίγου είναι ποιήτρια, δημιουργός προσβάσιμου περιεχομένου και Business Developer. Με σπουδές στην κοινωνιολογία και εμπειρία στην πολιτιστική παραγωγή. Το όραμά της: κάθε έργο τέχνης να μπορεί να αγγίζει όλους — χωρίς

αποκλεισμούς.

Η εκδήλωση, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη και παραγωγή Starthands, θα έχει εισηγητές την Λένα Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής - Αντιπρύτανη Φοιτιτικής Μέριμνας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Πατρών, με έμφαση στη φοιτητική ζωή και πολιτιστικές δράσεις, την Αδριανή Μαννέτα – CEO Victorious Network, την Αντιγόνη Σωτηρχοπούλου – Εκπαιδευτικό,

Φιλόλογο & την Αγγελική Νικολοπούλου – Εκπ. Κωφών-Βαρηκόων, Προϊσταμένη Ειδικού Δημοτικού.

Συντονίστρια θα είναι η Ευτυχία Λαμπροπούλου – Δημοσιογράφος και κεντρική ομιλήτρια για το βιβλίο και την ψηφιακή προσβασιμότητα με καθολική προσέγγιση, θα είναι η Σοφία Δευτερίγου.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, εκφωνητής του κοινωνικού μηνύματος της προσβασιμότητας είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Απαγγελίες ποιημάτων: οι ηθοποιοί Κωστής Σαββιδάκης, Ελένα Σαλαμπάση, Θεοδώρα Σιάρκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Την βραδιά θα πλαισιώσουν ερμηνευτικά, με γνωστά κομμάτια της όπερας, η διεθνούς φήμης σοπράνο Άννυ Φασσέα, ο σολίστ Ηλίας Λιβιεράτος και η πιανίστρια Κυριακή Κουντούρη.

Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από την εταιρεία Hands Up.

Χορηγός επικοινωνίας: Περιοδικό Πατρινόραμα.