Κρήτη: Μεταφέρουν μαθητές δημοτικού σε γκαρσονιέρα επειδή δεν υπάρχουν αίθουσες

Ένα ακόμα εξωφρενικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ευρύτερα η δημόσια παιδεία.

Συγκεκριμένα, η διεύθυνση δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης ανακοίνωσε στους γονείς των μαθητών της Β' τάξης πως θα πρέπει να συνεχίσουν τη σχολική χρονιά... σε γκαρσονιέρα.

Όπως αναφέρει η patris.gr, εξαιτίας έλλειψης χώρου τα παιδιά θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην περιοχή για να κάνουν το μάθημά τους. Μάλιστα, οι μαθητές θα περπατάνε από το σχολείο προς την γκαρσονιέρα σαν... γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή των γονέων, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα», δήλωσαν χαρακτηριστικά. «Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό;», αναρωτιούνται, τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».