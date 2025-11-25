Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στην πλατεία Τριών Συμμάχων η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας «Γιώργος Σιμιγιάτος»

Δείτε τις ημερομηνίες

H Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» θα βρίσκεται με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας «Γιώργος Σιμιγιάτος» στην πλατεία  Τριών Συμμάχων με σκοπό την συλλογή αίματος,σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Αχαΐας «Ο Αιμοδότης» και τον Σύλλογο της Μεσογειακής Αναιμίας «Πάτρα 1982» στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

 Δευτέρα                  01/12/2025, πρωί 9:00 έως 13:00

Τρίτη                      02/12/2025, πρωί 9:00 έως 13:00, απόγευμα 17: 30 έως 21:00.

 Τετάρτη                  03/12/2025, πρωί 9:00 έως 13:00.

Πέμπτη                  04/12/2025, πρωί 9:00 έως 13:00, απόγευμα 17: 30 έως 21:00.

 Παρασκευή            05/12/2025, απόγευμα 17: 30 έως 21:00.

 Σάββατο                 06 /12/2025, πρωί 9:00 έως 13:00.

