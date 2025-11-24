Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα αποκτά μια απρόσμενη σύμμαχο μέσα στη φυλακή

Στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA «Άγιος Έρωτας», που θα προβληθούν από Τρίτη 25 έως Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00, έρχονται συγκλονιστικές εξελίξεις.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 34: Η συνάντηση της Μάρως με τους μπράβους του Παύλου έχει τραγική κατάληξη για κείνην. Η Χριστίνα αποκτά μια απρόσμενη σύμμαχο μέσα στη φυλακή. Η Θάλεια είναι σοκαρισμένη από τον τρόπο που αντέδρασε η Σοφία στα νέα του διαζυγίου της και σκέφτεται να πάρει σοβαρά μέτρα για την υγεία της κόρης της. Ο Νικηφόρος φέρνει στην Άννα το θέμα να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Τάσος νιώθει ενοχές για το τι μπορεί να έχει συμβεί στη Μάρω και φέρεται περίεργα στον περίγυρό του. Ο δικηγόρος του Παύλου αποδεικνύεται παλιός γνώριμος του Αντρέα, με τον οποίο δεν διατηρεί καλές σχέσεις. Ο Νικόλαος παίρνει απόφαση ότι θα κάνει καιρό να δει τη Χλόη, αφού θα βρίσκεται κοντά στη μητέρα του. Η Σμαρώ χαίρεται με το επικείμενο διαζύγιο του Κλεάνθη κι εκείνος αποφασίζει να πάει στη φυλακή, να δει τη Χριστίνα. Ο Γιάννος και η Πόπη ετοιμάζονται να πάνε κρυφά στη Στέρνα, τη στιγμή που η Χλόη πιστεύει πως τα προβλήματα λύθηκαν και θα κρατήσει την Ελευθερία.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 35: Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Παύλο στο κελί του και τον πιέζει να ομολογήσει τον φόνο της Κατρίν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Χριστίνα, στη φυλακή, δέχεται την απρόσμενη εύνοια της Αγγέλας, καθώς και την επίσκεψη του Κλεάνθη, που την ενημερώνει σε φιλικούς τόνους για την επερχόμενη δίκη του διαζυγίου τους. Ο Αντρέας, στο μεταξύ, προειδοποιεί τον Κυριάκο για το ποιόν του δικηγόρου του Παύλου και στηρίζει την Αναστασία, όταν εκείνη δέχεται απειλές από τη Σοφία. Η απουσία της Μάρως από το μαγαζί προκαλεί ανησυχία στη Θάλεια, την ίδια στιγμή που ο Αργύρης και η Δώρα τη μεταφέρουν αιμόφυρτη στο νοσοκομείο και μαθαίνουν πως έχει πέσει θύμα βιασμού. Η Δέσποινα αναζητά πληροφορίες για τον χαμό του Γεράσιμου, αλλά, προς έκπληξή της, ανακαλύπτει πως δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου στο όνομά του. Την ίδια στιγμή, εξοργισμένος από την αμετανόητη στάση του Παύλου, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να του αποκαλύψει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στη Στέρνα…

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 36: Ο πατήρ Νικόλαος κατηγορεί τον Παύλο ότι βίασε την αδερφή του, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία. Ο Παύλος μιλά χυδαία για τη Χαρά, προκαλώντας στον παππά μια οργή αταίριαστη για το χαρακτήρα και το λειτούργημά του. Αργότερα, ο Νικηφόρος κατηγορεί τον Παύλο πως κρύβεται πίσω από την επίθεση της Μάρως. Η Μάρω, στο νοσοκομείο, κάνει σαφές στον Νικηφόρο πως δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί ξανά και δεν θα καταθέσει τίποτα κατά του Παύλου. Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια. Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους. Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα…