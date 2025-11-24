Τέχνες και Επιστήμες στο προσκήνιο: Η Πολυφωνική Χορωδία έκλεισε το Forum Ανάπτυξης με μουσική και λόγο

Άκρως μελωδική ήταν η αυλαία του 28ου Forum Ανάπτυξης στην αίθουσα «Αφροδίτη» το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025.

Η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας συμμετείχε στο Forum με την συνεδρία υπό το θέμα «Η επίδραση του Πολιτισμού- Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία», σε ένα επιστέγασμα της συνεργασίας επί χρόνια με τον Παναγιώτη Γιαλένιο, εκδότη του «Συμβούλου Επιχειρήσεων» και το Forum Ανάπτυξης, με τον πολιτισμό να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη έννοια, όπως επεσήμανε στη σύντομη ομιλία του, στην αρχή της εκδήλωσης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και συντονιστής της συνεδρίας Σταύρος Σολωμός.

Ομιλητές της βραδιάς που συνδύαζε λόγο και μουσική οι: Κώστας Σπυρόπουλος, ιατρός-ζωγράφος, Σωτήρης Υφαντής, ψυχίατρος, ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος, και ο αρχιτέκτων -μηχανικός Νίκος Μπακρώζης.

Ο γιατρός και ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος ανέπτυξε το θέμα «Τι είναι τέχνη» αποκαλύπτοντας ότι σήμερα, είκοσι τουλάχιστον καλλιτέχνες πουλούν τα έργα τους πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Οι εξής τρεις: Jeff Koons, D. Hirst και Takashi Murakami που έχουν πουλήσει έργα από 10 έως 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι τρεις αυτοί καλλιτέχνες έχουν βιοτεχνίες κατασκευής έργων με δύο έως πέντε εργαστήρια και με πάνω από 150 βοηθούς, «εργάτες της τέχνης».

Δεύτερος ομιλητής ο ψυχίατρος Σωτήρης Υφαντής που ανέπτυξε το θέμα «Μουσική και ψυχική υγεία». Η μουσική χρησιμοποιείται σε διάφορα πλαίσια και αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική σε όλο το φάσμα της ιατρικής (στο χειρουργείο, για την θεραπεία ασθενών, για την ψυχική υγεία, στη χρόνια νόσο, ακόμα και σε οδοντιατρική φροντίδα) με τη μουσική πράξη να προάγει την υγεία όταν λειτουργεί ως τρόπος επικοινωνίας, σχέσης, νοηματοδότησης και ενδυνάμωσης. Είναι η πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι, με μουσική, δημιουργούν και συντηρούν σχέσεις, ταυτότητα, κοινότητα και νόημα — και έτσι παράγουν υγεία.

Ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος με την απαράμιλλη θεατρική του στόφα «ταξίδεψε» το κοινό, στο πώς «γεννήθηκε» η πρώτη νότα, με την εκφραστικότητα του θεάτρου να συναντάει την ποίηση και την μουσική.

Τέταρτος ομιλητής της εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας ο συμπολίτης αρχιτέκτονας-μηχανικός Νίκος Μπακρώζης, ο οποίος, έκανε μια ιστορική αναδρομή στο «Σπίτι του Παλαμά- Στέγη Γραμμάτων» και στην επίδραση στην κοινωνία.