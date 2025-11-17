Πάτρα-28ο Forum Ανάπτυξης: Συμμετοχή της Πολυφωνικής Χορωδίας σε συνεδρία την Κυριακή 23/11

Στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο «MY WAY», με κεντρικό θέμα: «Η επίδραση του Πολιτισμού- Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία»
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, πρόκειται να πραγματοποιήσει 2ωρη Συνεδρία, στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης, που οργανώνει η εφημερίδα "Σύμβουλος Επιχειρήσεων'', την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο «MY WAY», με κεντρικό θέμα: «Η επίδραση του Πολιτισμού- Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία».
Ομιλητές του πάνελ της Συνεδρίας, θα είναι: ο ιατρός- ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος, ο ψυχίατρος Σωτήρης Υφαντής, ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος και ο αρχιτέκτων μηχανικός Νίκος Μπακρώζης. Τη Συνεδρία θα κλείσει ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κόττορος, ενώ το συντονισμό της Συνεδρίας θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, το Ορχηστρικό Σχήμα Μουσικής Έκφρασης «MUZICANTO» του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της Πολυφωνικής (Διεύθυνση: Γιώργος Παπαγεωργίου), θα ερμηνεύσει μουσικά έργα, που θα αφορούν στη μελοποιημένη ποίηση και που θα αποτελούν την άποψη της ΠΟΛΥΩΝΙΚΗΣ, για την επίδραση του Πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνία.
*Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr