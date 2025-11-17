Πάτρα-28ο Forum Ανάπτυξης: Συμμετοχή της Πολυφωνικής Χορωδίας σε συνεδρία την Κυριακή 23/11

Back to Top
Στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο «MY WAY», με κεντρικό θέμα: «Η επίδραση του Πολιτισμού- Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία»

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, πρόκειται να πραγματοποιήσει 2ωρη Συνεδρία, στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης, που οργανώνει η εφημερίδα "Σύμβουλος Επιχειρήσεων'', την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο «MY WAY», με κεντρικό θέμα: «Η επίδραση του Πολιτισμού- Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία».

Ομιλητές του πάνελ της Συνεδρίας, θα είναι: ο ιατρός- ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος, ο ψυχίατρος Σωτήρης Υφαντής, ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος και ο αρχιτέκτων μηχανικός Νίκος Μπακρώζης. Τη Συνεδρία θα κλείσει ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κόττορος, ενώ το συντονισμό της Συνεδρίας θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, το Ορχηστρικό Σχήμα Μουσικής Έκφρασης «MUZICANTO» του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της Πολυφωνικής (Διεύθυνση: Γιώργος Παπαγεωργίου), θα ερμηνεύσει μουσικά έργα, που θα αφορούν στη μελοποιημένη ποίηση και που θα αποτελούν την άποψη της ΠΟΛΥΩΝΙΚΗΣ,  για την επίδραση του Πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνία.

*Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.

