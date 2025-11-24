Γη της ελιάς - spoiler: Μανώλης και Βασιλική έρχονται κοντά

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η απόφαση του Στέφανου να δώσει τέλος στη σχέση του με τη Βασιλική την έχει διαλύσει ψυχολογικά. Εκείνη δεν μπορεί να καταλάβει πως ο αγαπημένος της επίλεξε να χωρίσουν προκειμένου να την προστατεύσει, καθώς η παρουσία της Σοφία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Σύντομα τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η Βασιλική βλέπει τον γιατρό μαζί με τη Σοφία σε μια παρεξηγήσιμη στιγμή και καταρρακώνεται. Το περιβάλλον της κάνει ό, τι μπορεί για να την στηρίξει αλλά μια ακόμα εικόνα πληγώνει ανεπανόρθωτα την καρδιά της. Συγκεκριμένα, βλέπει τον Στέφανο να τρώει με τη Σοφία και γεμίζει από θυμό κι απογοήτευση. Έτσι, την επόμενη μέρα, του πετάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων στα μούτρα.

Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια. Οι ώρες περνούν και η κοπέλα δεν αντέχει άλλο να βρίσκεται στη Μάνη.

Έτσι, όπως θα δούμε στα προσεχή επεισόδια, αποφασίζει να πάει στην Κρήτη μαζί με τον Μανώλη για να ξεσκάσει. Κι ενώ η Βασιλική δεν βρίσκεται στη Μάνη, ο Στέφανος έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγικό γεγονός. Συγκεκριμένα τη στιγμή που η Σοφία πηγαίνει στο σπίτι του για να δει το παιδί, ο άντρας που την παρακολουθεί, καραδοκεί και τη σκοτώνει. Ο γιατρός, συντετριμμένος από τη δολοφονία της Σοφίας, δεν ξέρει πώς να πει στη μικρή Μαλένα ότι η μητέρα της δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά.

Την ίδια στιγμή η Βασιλική, αγνοώντας τι συμβαίνει στη Μάνη, περνά ανέμελες στιγμές στην Κρήτη με τον Μανώλη… μέχρι που ένα βράδυ, ο αυθορμητισμός και οι πολλές ρακές τους οδηγούν στο… κρεβάτι. Κι ενώ την επόμενη μέρα προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, μια αθώα selfie που ανεβαίνει στο Instagram, ρίχνει λάδι στη φωτιά, αφού ο Στέφανος τη βλέπει και καταλαβαίνει ότι η Βασιλική έχει προχωρήσει αλλού.

Όμως ο Στέφανος έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή τη Μαλένα, η οποία είναι απαρηγόρητη από την εξαφάνιση της Σοφίας, αλλά αρνείται να πάει στην παιδοψυχολόγο. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος σκέφτεται να φύγει από τη Μάνη, θεωρώντας πως μια αλλαγή περιβάλλοντος θα κάνει καλό και σ’ εκείνον. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Αναστασία, άθελά της, προδίδει στην Βασιλική τον θάνατο της Σοφίας.



