Πάτρα: "Η Ανθρώπινη Φωνή" του Jean Cocteau στο θέατρο act

Το θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα φιλοξενεί το θεατρικό έργο «Η Ανθρώπινη Φωνή» του Jean Cocteau, ένα αριστουργηματικό μονόπρακτο και ένα από τα πιο ευαίσθητα και διαχρονικά κείμενα του 20ού αιώνα, που επανέρχεται στη σκηνή μέσα από μια συγκλονιστική ερμηνεία της Κατερίνας Φελλά.

Λίγα λόγια για το έργο

Μία γυναίκα, μία φωνή, ένα τηλέφωνο. Ταλαντευόμενη μεταξύ ελπίδας και συντριβής, μια γυναίκα ζει μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας τις τελευταίες στιγμές της σχέσης της με τον σύντροφό της.

Για πρώτη φορά, με αφορμή την πραγματική περιπέτεια υγείας της ηθοποιού που ερμηνεύει το ρόλο, το αριστοτεχνικό κείμενο προσεγγίζεται με χαρακτήρα λυτρωτικό. Μία γυναίκα εγκαταλείπεται από τον σύντροφό της λόγω διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού. Η προσέγγιση αυτή του κειμένου επιχειρεί να προβάλει πέρα από την σπουδαιότητα της πρόληψης και της ενημέρωσης το πώς ο περίγυρος και ιδίως ο σύντροφος αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή την αγωνιώδη διαδικασία.

Η παράσταση αποτελεί ένα δυνατό ψυχογράφημα που φωτίζει την εσωτερική διαδρομή των ανθρώπων απέναντι στην πραγματικότητα και τις ανατροπές της ζωής.

Σημείωμα της ηθοποιού:

Κανείς δε σε προετοιμάζει...ο φόβος που αισθάνεσαι, δε δύναται να περιγραφεί με λόγια.. Είσαι μόνος. Σε κοιτάει η αλήθεια κατάματα. Και ξαφνικά όλα μοιάζουν μικρά. Ασήμαντα. Σκέφτεσαι τον χρόνο. Το παρελθόν και το παρόν. Συνειδητοποιείς ότι μπορεί να μην υπάρχει μέλλον. Το τώρα έχει σημασία. Και τότε, ή παραιτείσαι ή πατάς στα πόδια σου πιο γερά από ποτέ. Δίπλα σου μένουν εκείνοι που αντέχουν. Εκείνοι που αντέχουν ακόμη και να σε χάσουν. Με την αγάπη τους, νιώθεις ανίκητος! Ζεις τα πάντα ως το μεδούλι!

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας: Jean Cocteau

Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Μανώλης Ιωνάς

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Κινησιολογία: Ρούλα Κουτρουμπέλη/Συνεργάτης: Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφίες-Trailer: Thanos Angelis / Στάθης Σταθαράς

Digital Marketing: Εύα Καραχάλιου

Γραφιστική επιμέλεια: Γιάννης Αλεξάκης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Εταιρεία Αλκμήνη

Ερμηνεύει η Κατερίνα Φελλά

Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: New Duke Productions – Χρίστος Δούκας.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 & ώρα: 21.30

Στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα).

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 - 6985788289

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/ event/i-anthropini-foni- periodeia-2025/?lang=el

Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ζήσετε την ένταση, τη συγκίνηση και την ανθρώπινη πλευρά μιας σχέσης που δοκιμάζεται από την πραγματικότητα, μέσα από την αριστοτεχνική γραφή του Jean Cocteau.

*Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του θεάτρου act είναι & το thebest.gr.