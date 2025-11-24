Κάλεσμα για τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων “Καρναβάλι Πάτρας”, προκειμένου να επιλέξει τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, καλεί όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας βιογραφικό και φωτογραφίες από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 ηλεκτρονικά στo mail της επιχείρησης: [email protected]

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: [email protected]