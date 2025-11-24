Back to Top
Κάλεσμα για τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Αιτήσεις από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων “Καρναβάλι Πάτρας”, προκειμένου να επιλέξει τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, καλεί όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας βιογραφικό και φωτογραφίες από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 ηλεκτρονικά στo mail της επιχείρησης: [email protected]

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: [email protected]

 

 

