28ο Forum Ανάπτυξης- Γ. Κώτσηρας: Οι φοροαπαλλαγές ανοίγουν τα κλειστά σπίτια

Το πλέγμα των φοροαπαλλαγών και των φορο - εκπτώσεων ώστε να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια και να διατεθούν για χρήση αντιμετωπίζοντας το στεγαστικό ζήτημα, παρουσίασε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, το μεσημέρι της Κυριακής, από το βήμα του 28oυ Φόρουμ Ανάπτυξης.

Ο κ. Κώτσηρας μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα: «Το Μέλλον της Ανάπτυξης, Κοινωνία, Ανθεκτικότητα και Ακίνητα» που διοργάνωσε η ΠΟΜΙΔΑ και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας εξειδίκευσε τις φοροαπαλλαγές για ειδικές κατηγορίες όπως τις πολύτεκνες οικογένειες αλλά και στην στήριξη των ενοικιαστών.

Εστίασε στην απαλλαγή των ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια που επεκτείνεται έως και το 2026 ενώ διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της για όσους εκμισθώνουν κατοικίες που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες, καθώς επίσης στην περίπτωση μίσθωσης σε ιατρικό, νοσηλευτικό, εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και ένστολους για 6 μήνες και άνω.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή του ενός δέκατου του μισθώματος που έχει καταβληθεί εντός έτους στον ενοικιαστή, μέτρο που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αυτόν τον Νοέμβριο. Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» που είναι σε εξέλιξη επεσήμανε πως η απορρόφηση ξεπερνά το 67%, ενώ προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης με χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πόρων.

«Έχουμε θέσει ως μείζονα προτεραιότητα την προσιτή στέγη για την ελληνική πολιτεία» ανέφερε ο Υφυπουργός, υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση υλοποιεί ένα πλέγμα δράσεων, με αναπτυξιακό χαρακτήρα και με στόχευση την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων».

Προανήγγειλε πως θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για την επίλυση του στεγαστικού με τη συνέχιση της μείωσης των φόρων, ενώ αναφέρθηκε στις 40 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Διαδικτυακή παρέμβαση έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Δημήτριος Μάντζιος, ο οποίος ανέφερε πως το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σήμερα και παρουσίασε τις θέσεις που προτείνει η αντιπολίτευση.

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου χαιρετίζοντας την εκδήλωση εξέφρασε την αγαωνία της καθώς η πολιτική που εφαρμόζεται δεν έχει κοινωνικό πρόσημο.

Σ. ΠΑΡΑΔΙΑΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Στην εκδήλωση, τον συντονισμό της οποίας έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς τέθηκαν επί τάπητος όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν την ιδιοκτησία. Ο ίδιος ανέφερε πως «είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από δεκαετίες που ασχολείται με τα ακίνητα, υιοθέτησε πολλές από τις προτάσεις μας και είμαστε αισιόδοξοι πως θα έρθουν καλύτερες μέρες».

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ: «ΑΓΚΑΘΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ»

Η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας Κυριακή Αθανασιάδη ανέφερε εισαγωγικά πως «σήμερα η αγορά των ακινήτων στη χώρα μας εισέρχεται σε περίοδο ωριμότητας και μετασχηματισμού», όμως πρόσθεσε ως «παραμένουν ως προβλήματα η πολεοδομική πολυνομία και η γραφειοκρατία, η εκτός σχεδίου δόμηση που επίσης αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, η έλλειψη προσιτής κατοικίας, η φορολογία καθώς επίσης το γεγονός ότι δεν είναι λίγα τα ακίνητα που είναι αδιάθετα και ανεκμετάλλευτα στα χέρια των funds». Κλείνοντας η κα Αθανασιάδη τόνισε πως «η συνεργασία πολιτείας και κοινωνίας είναι απολύτως αναγκαία για την βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά των ακινήτων».

Ε. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ: «ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 1.700 ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 22 ΜΕΡΕΣ»

Ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις έκαναν η Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία αναφέρθηκε στο νέο κληρονομικό δίκαιο και στις αλλαγές που επέρχονται στις διαθήκες.

Πανελλαδικά, όπως είπε έχουν υποβληθεί στο Γενικό Μητρώο Διαθηκών 1.700 διαθήκες και έχουν δημοσιευθεί 8 διαθήκες εντός των 22 ημερών. «Για τον πολίτη η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση εάν σκεφθείτε ότι ο προσδιορισμός δικασίμων στο Πρωτοδικείο Αθηνών γίνεται για τον Φεβρουάριο του 2027» ανέφερε και πρόσθεσε πως πλέον, όποιος αποβιώνει από την 1η Νοεμβρίου 2025 η διαθήκη του θα δημοσιεύεται άμεσα.

Θ. ΖΟΥΠΑΣ: «ΟΙ ΙΔΙΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ»

Ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Αθανάσιος Ζούπας, ο οποίος συμμετείχε ως μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου, από την πλευρά του τόνισε πως οι ιδιόγραφες διαθήκες δεν καταργούνται απλώς τίθενται ορισμένες δικλείδες ασφαλείας. Υπογράμμισε, ακόμα, μια σημαντική διάταξη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται να ευθύνεται ο κληρονόμος μέχρι το ύψος της περιουσίας του κληρονομούμενου.

Ε. ΜΠΑΡΛΟΥ: «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ»

Η Ευτυχία Μπάρλου, Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε στα σοβαρά τεχνικά προβλήματα στα παλαιά ακίνητα, την αδυναμία συντήρησης και επισκευών των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες, ενώ ανέπτυξε την πρόταση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας που έχει υποβάλει στο Υπουργείο για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου κατασκευών και πιστοποίησης υφιστάμενης κατάστασης. Παράλληλα, εστίασε στο να δοθούν επιδοτήσεις για τη συντήρηση κτιρίων. Μείζον θέμα, υπογράμμισε, πως αποτελεί η ηλεκτρονική ταυτότητα μέσω της οποίας ο μηχανικός καλείται να ξεκαθαρίσει όλες τις παθογένειες που έχουν σχέση με πολεοδομικά θέματα προηγούμενων ετών. «Σε κάθε ακίνητο προκύπτουν από μικρές έως μεγάλες αυθαιρεσίες οπότε είναι απαραίτητο να παραμείνει ανοικτός ο Νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων και να είναι σε πλήρη εξάρτηση με την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κάθε ακινήτου όποτε απαιτηθεί χρονικά να γίνει αυτή. Το ΤΕΕ ΔΤΕ έχει καταθέσει επίσης σχετική πρόταση στο Υπουργείο. Είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 31-3-2026», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «επειδή στις 31 -12-2025 λήγει η προθεσμία για τακτοποίηση ακινήτων με μεγάλες αυθαιρεσίες (Κατηγορία 5) για ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιές, πλειστηριασμούς, leasing, ETAΔ, περιοχές έκτακτες ανάγκες, είναι απολύτως αναγκαία να δοθεί παράταση».

ΟΜΙΛΙΕΣ

Για επιμέρους θέματα μίλησαν, οι: Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλεκτρ. Μηχανολόγος, Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI, Γιώργος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, Φορολογικός συνεργάτης ΠΟΜΙΔΑ, Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ, Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων μελών, Απόστολος Ευθυμιάδης, σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ, Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, πρόεδρος Ινστιτούτου Εκτιμητικής, η Βασιλική Παραδιά, δικηγόρος, ενώ ο γενικός γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ Τάσος Βάππας έκλεισε την εκδήλωση.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος και η αντιδήμαρχος Πατρέων Αναστασία Τογιοπούλου και πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας, ως εξής: Κυριακή Αθανασιάδη, Νικόλαος Παπάος, Χρήστος Καποτάς, Περικλής Καραγεωργόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Ζούπα, Μαργαρίτα Αγραπίδη. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν: Αικατερίνη Δακορώνια, Πλάτων Παλούμπης και Βασιλική Μαχαιριώτη.