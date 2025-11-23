Τραμπ: Σκληρή γλώσσα για Ζελένσκι, σιωπή για τα αμερικανικά προαπαιτούμενα

«Η “ηγεσία” της Ουκρανίας εξέφρασε μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», αναφέρει σε νέα ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ταράζοντας με νέο ελιγμό τα νερά των διεργασιών στη Γενεύη, όπου συνομιλούν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ουκρανίας και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ο Τραμπ βάζει σε εισαγωγικά τη λέξη «ηγεσία», αναφερόμενος ευθέως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναφέρει στην ανάρτηση ότι κληρονόμησε τον πόλεμο με αποτέλεσμα να παρέχει όπλα στο ΝΑΤΟ.

«Από το τελεσίγραφο της 27ης Νοεμβρίου σε κατανόηση των ανησυχιών του Κιέβου»

Αυτό που και πάλι δεν αναφέρει ο αμερικανός πρόεδρος είναι το τελεσίγραφο που έθεσε στον Ζελένσκι να υπογράψει το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης 28 σημείων μέχρι την αργία των Ευχαριστιών την Πέμπτη, ενώ νωρίτερα δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι δεν πρόκειται για την «τελική προσφορά» και πως οι προθεσμίες θα μπορούσαν να παραταθούν εάν τα πράγματα «πηγαίνουν καλά».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι το αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία μπορεί να περιλαμβάνει «ουκρανικές προοπτικές». «Προς το παρόν, υπάρχει η αντίληψη ότι οι αμερικανικές προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο απεσταλμένος του Ζελένσκι στη Γενεύη, Ρουστέμ Ούμεροφ, αναφέρει ότι «αναμένει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος» στις διπλωματικές συνομιλίες στη Γενεύη. «Εκτιμούμε τη στενή συνεργασία των Αμερικανών εταίρων για τις ανησυχίες μας ώστε να φτάσουμε σε μεγαλύτερη πρόοδο», ανέφερε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε γύρο επαφών με την αντιπροσωπεία των υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Γενεύη. Ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκεπιβεβαιώνει ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγούνται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο διπλωματικός απεσταλμένος του Τραμπ στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ.

Επιμένουν οι Ευρωπαίοι σε αναθεώρηση του αμερικανικού σχεδίου

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει «σκεπτικός» ως προς το αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία ως την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ την Πέμπτη. «Απέχουμε πολύ από αυτό», τόνισε, καλώντας να δοθεί έμφαση στη σύνταξη ενός εγγράφου αποδεκτού από την Ουκρανία, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Κριτική άσκησαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθείται επισημαίνοντας σε κοινή δήλωση ότι αυτό «θα άφηνε την Ουκρανία ευάλωτη σε επίθεση».

Συνεχίζονται οι επικρίσεις στις ΗΠΑ για το σχέδιο

‘Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Λένα Αργύρη, στην Ουάσιγκτον, η κριτική για την προέλευση του σχεδίου εντείνεται, με τους Δημοκρατικούς-κυρίως– να υποστηρίζουν ότι το κείμενο συντάχθηκε εξ ολοκλήρου από τη ρωσική πλευρά και παραδόθηκε στους Αμερικανούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε εμφατικά την κατηγορία και διέψευσε τους γερουσιαστές που την εξέφρασαν. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι αυτή ακριβώς η φημολογία ανάγκασε την αμερικανική πλευρά να αλλάξει τη στάση της, έτσι, από το αρχικά αυστηρό τελεσίγραφο των λίγων ημερών περάσαμε σε μια πιο διαλλακτική προσέγγιση, με διάθεση να ακούσουν τις ανησυχίες και τις ενστάσεις του Κιέβου και να προχωρήσουν σε διορθώσεις και αλλαγές. Αυτό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαίσιο των συζητήσεων στη Γενεύη.

Παρέμβαση Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οποιοδήποτε «αξιόπιστο» ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να «σταματάει τις δολοφονίες» χωρίς να «σπέρνει τους σπόρους για μια μελλοντική σύγκρουση».

Σε δήλωσή της, επισημαίνει τρία βασικά στοιχεία που η Επιτροπή επιθυμεί να συμπεριλάβει:

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία

Κανένας περιορισμός στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα την καθιστούσε «ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση»

Η «κεντρικότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία «πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως», με την Ουκρανία «τελικά να ενταχθεί στην Ένωσή μας»

Απευθύνει επίσης έκκληση για «την επιστροφή κάθε παιδιού από την Ουκρανία που έχει απαχθεί από τη Ρωσία», λέγοντας ότι «δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια παραμένουν παγιδευμένα» στη χώρα.