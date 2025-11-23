Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος στο 28ο Forum Ανάπτυξης

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, συμμετείχε και απηύθυνε ομιλία στη συνεδρία με θέμα: «Ανθεκτικότητα απέναντι στις Φυσικές Καταστροφές: Ανάπτυξη σε εποχή κλιματικών κρίσεων – Διαδημοτικές συνεργασίες», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι μια τεχνική έννοια, αλλά μια συνολική στάση που αφορά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Υπογράμμισε ότι οι συνθήκες της κλιματικής κρίσης απαιτούν έναν νέο τρόπο σκέψης, με έμφαση στην πρόληψη και στη συνεχή προετοιμασία.

«Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνικός όρος. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόληψη, όχι επειδή το υπαγορεύουν οι κανονισμοί, αλλά επειδή το επιβάλλει η ίδια η ζωή. Η κλιματική κρίση δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, όμως μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας πιο ισχυρό απέναντί της», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδριόπουλος.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι για να είναι αποτελεσματική η πολιτική προστασία και για να θωρακιστούν οι δήμοι απέναντι σε πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές απειλές, χρειάζονται επαρκείς πόροι, κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και στενή συνεργασία μεταξύ των δήμων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι τοπικές δομές, να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να υπάρξει ουσιαστική σύμπραξη με την επιστημονική κοινότητα, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Η συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο 28 ο Forum Ανάπτυξης αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίζει και να ενισχύει πρωτοβουλίες και συζητήσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ασφαλούς, βιώσιμης και ανθεκτικής Αιγιάλειας.